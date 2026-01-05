Vierter Hund: Kim Virginia Grey bekommt im Netz Gegenwind

Kim Virginia Grey (30) sorgt mit einer tierischen Entscheidung für ordentlich Gesprächsstoff: Die Reality-Bekanntheit und Influencerin hat ihr Dalmatiner-Rudel erweitert und hält nun vier der gefleckten Hunde. Die Neuigkeit machte am Wochenende online die Runde und entfachte prompt eine hitzige Debatte im Netz – vor allem unter einem Instagram-Post von Promiflash. Während sich viele ihrer Fans über die große Tierliebe der Influencerin freuen, schießen Kritiker scharf gegen die 30-Jährige. In den Kommentaren sammeln sich spitze Bemerkungen, Sorgen und Forderungen nach Konsequenzen.

Die Reaktionen fallen deutlich aus. "Weckt mich dann bitte jemand bei Hund Nr. 11", ätzt ein User unter dem Beitrag. Ein anderer fragt: "Kann da mal bitte wer eingreifen?", und wieder jemand legt nach: "Wo ist @petadeutschland, wenn man sie braucht?" Auch Kommentare wie "Mir fehlen die Worte" tauchen vielfach auf. Einige Follower unterstellen der Netz-Bekanntheit zudem, hinter der Hunde-Entscheidung stecke Kalkül: "Jetzt muss der nächste Hund herhalten für Content. Trotz drei Dalmatinern sinken die Followerzahlen. Die denken sich doch schon das nächste Drama aus." Kim scheint die Kritik jedoch nicht zu beeindrucken.

Stattdessen postete die Influencerin kürzlich zuckersüße Bilder ihres vierten Dalmatiners und lieferte ihren Fans auch gleich die Erklärung, warum sie diese erst jetzt veröffentlichte. "Ich wollte erst mal kurz abwarten, bevor ich euch mein viertes Kind zeige. Aber ihr wisst ja, wenn ich sage, ich hole mir einen Hund auf Probe zu mir nach Hause, [heißt das], ich schaue mal, wie er sich mit meinen Hunden versteht. Dass der sich auch wohlfühlt, weil das ist auch das Wichtigste", schrieb Kim auf Instagram. Weiter erklärte sie: "Er brauchte ein Zuhause und ich hatte noch zufällig Platz in meinem Herzen. Willkommen zu Hause, du kleiner Dalmatiner-Knödel."

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia mit einem ihrer Welpen

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, November 2025

Instagram / kimvirginiaa Der vierte Welpe von Kim Virginia Grey, Januar 2026