Drei Welpen: Kim Virginia Grey schaut sich vierten Hund an

Kim Virginia Grey (30) sorgt bei ihren Fans für Gesprächsstoff: Die Reality-TV-Bekanntheit, die nach der Trennung von Nikola (29) aktuell alleine drei Dalmatiner-Welpen versorgt, will sich einen weiteren Hund ansehen. In ihrer Instagram-Story erklärte Kim, sie treffe sich mit einer Frau, die ihren Vierbeiner abgeben möchte. Konkrete Details zu Rasse, Alter oder Namen behielt sie für sich. Doch der Plan steht im Raum – Hund Nummer vier könnte bald einziehen, wenn für Kim alles passt und die Chemie stimmt.

In kurzen Clips schilderte Kim, was sie an dem möglichen Neuzugang reizt. "Ich tue es eventuell. Eventuell. Es muss natürlich alles passen. Ich werde aber heute tatsächlich einen vierten Hund anschauen gehen, bei einer Frau, die den Hund tatsächlich abgeben möchte", sagte sie auf Instagram. Die Hunde-Liebhaberin deutete außerdem an, dass der Charakter des Tieres eine Herausforderung sein könnte. "Sie sagt auch, der hat einen Special Character. Also hat anscheinend ein bisschen was an der Mütze. Aber wo würde er dann besser hinpassen als zu mir?", meinte Kim weiter. Warum die Halterin den Hund abgibt, will sie später genauer erklären. Fürs Erste bleibt es beim Vorsprechen – ob der Vierbeiner bleibt, lässt Kim offen.

Privat verbringt Kim seit Monaten viel Zeit mit ihren Dalmatinern, die sie regelmäßig in ihren Alltag einbindet und online in die Kamera schnuppern lässt. Seit dem Umzug der Hunde zu ihr zeigt die Influencerin immer wieder, wie sehr sie das gemeinsame Rudelglück schätzt. Freunde und Fans kennen Kim als jemanden, der in Tierfragen schnell ins Schwärmen gerät und aus Momenten kleine Rituale macht – vom morgendlichen Gassi-Vlog bis zum abendlichen Kuschelvideo. Dass sie jetzt trotz Trennung und voller Verantwortung überhaupt über einen weiteren Hund nachdenkt, passt zu ihrem Bild als leidenschaftliche Hundemama, die ihren Tieren viel Raum im Leben gibt.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, Silvester 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren drei Welpen, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung mit ihren Hunden, Oktober 2025