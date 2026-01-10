Altes Foto: Kim Virginia Grey zeigt erstaunlichen Wandel

Kim Virginia Grey (30) teilt auf Instagram ein Vorher-nachher-Posting, das für Gesprächsstoff sorgt. Die Reality-TV-Bekanntheit zeigt darin ein aktuelles Strandfoto im knappen, dunklen Bikini und stellt ihm ein älteres Bild gegenüber. Auf dem Schnappschuss ist sie deutlich jünger. Sie trägt ein buntes T-Shirt und posiert mit schrägem Pony. Dazu schreibt Kim: "Von einem Beatles-Babe zu einem Beach-Babe." Insgesamt kommt der Vergleich der Promis unter Palmen-Teilnehmerin gut an, doch es gibt auch Kritik.

Ein Fan behauptet zum Beispiel: "Da kamst du noch voll natürlich rüber." Kim antwortet darauf: "Dankeschön. Im Gesicht hat sich nicht viel verändert, finde ich sogar. Die dicken Bäckchen sind noch da. Nur mein Augenbrauen-Game hat sich maximal verbessert, haha." Ein weiterer Nutzer wettert wiederum: "Mehr Filter geht nicht mehr. Nichts Natürliches mehr." Zudem wirft ihr ein anderer User vor: "Ich verstehe nicht, warum man sich immer schlanker bearbeiten muss..." Insgesamt überwiegt jedoch der Zuspruch für das Throwback, in dem sich manch ein Fan wiederfindet: "Diese Frisur von früher! Grässlich, hatte ich auch. Aber ich liebe beide Versionen von dir. Du bist wundervoll."

Nicht nur optisch hat sich Kim verändert: Auch in ihrer Familie gab es jüngst Zuwachs. Die Influencerin hat ihr Dalmatiner-Rudel vergrößert und hält nun vier der gefleckten Vierbeiner. Mit dieser tierischen Entscheidung sorgte sie am Wochenende für ordentlich Wirbel. Während viele Fans begeistert gratulierten, hagelte es auch Kritik. "Weckt mich dann bitte jemand bei Hund Nr. 11", spottete ein User. Andere fragten: "Kann da mal bitte wer eingreifen?"

Collage: Instagram / kimvirginiaa, Instagram / kimvirginiaa Collage: Kim Virginia Grey

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, Silvester 2025