Für Kinder: Dennis Schröder präsentiert sein erstes Buch

Dennis Schröder hat am Dienstag sein erstes Kinderbuch "Wir Jungs vom Prinzenpark" in Hagen vorgestellt. Vor der Buchhandlung herrschte laut RTL schon lange vor Beginn der Signierstunde reges Treiben: Fans, viele in Basketballtrikots oder mit mitgebrachten Bällen, warteten gespannt darauf, den frisch gebackenen Europameister hautnah zu erleben. Der NBA-Star, der sich für Selfies, Autogramme und kurze Gespräche reichlich Zeit nahm, begeisterte die Besucher in der bis zum Bersten gefüllten Buchhandlung. Für viele war der Abend ein einzigartiges Erlebnis, das Sport und Literatur auf besondere Weise vereinte.

In seinem Kinderbuch erzählt der Basketballer in kindgerechter Comicroman-Form seine Lebensgeschichte. Von seinen ersten Schritten auf einem Bolzplatz im Braunschweiger Prinzenpark über die großen Spiele in Deutschland bis hin zu seiner beeindruckenden Karriere in der NBA – Dennis möchte Kindern zeigen, dass Träume mit harter Arbeit und Durchhaltevermögen erreichbar sind. Auch die Bedeutung von Familie wird in dem Buch hervorgehoben. Der dreifache Vater spricht immer wieder davon, wie wichtig ihm seine Frau und Kinder sind und dass sie sein größter Rückhalt seien.

Auch abseits des Basketballcourts war für Dennis und seine Frau das Familienleben schon vor einem Jahr ein großes Thema. In einem Interview mit Bild erzählte Dennis damals, wie die beiden sich als Teenager in Braunschweig kennenlernten. "Eines Sommers sind wir uns in Braunschweig nähergekommen, danach haben wir ständig telefoniert und geschrieben, als ich wieder in den USA war. Sie hat mich ein-, zweimal besucht, danach haben wir den ganzen Sommer in Braunschweig zusammen verbracht und uns dann entschieden, dass sie mit nach Oklahoma kommt", berichtete der Sportler. Kurz darauf begann ihre gemeinsame Liebesgeschichte, und noch vor der Geburt ihres ersten Sohnes stellte Dennis seiner Ellen die Frage aller Fragen. Die Hochzeit feierten die beiden schließlich im Sommer 2019 in Braunschweig.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dennis Schröder, Sportler

Anzeige Anzeige

Getty Images Dennis Schröder, NBA-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / ds17_fg Dennis Schröder und Ellen Ziolo mit ihren drei Kindern im Dezember 2023