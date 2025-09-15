Nach WM-Triumph: Deutsches Basketball-Team ist Europameister

Die deutschen Basketballer haben es geschafft: In einem spektakulären Finale der Europameisterschaft setzte sich das Team in Riga mit 88:83 gegen die Türkei durch und holte erstmals seit 1993 den EM-Titel. Angeführt von Dennis Schröder und Franz Wagner stellte die Mannschaft ihre mentale Stärke unter Beweis, obwohl sie zwischenzeitlich mit Rückschlägen zu kämpfen hatte. Die Entscheidung fiel in den letzten Sekunden, als Schröder den entscheidenden Wurf versenkte. Vor den Augen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (69) avancierte Isaac Bonga mit 20 Punkten zum besten Werfer.

Dabei erwies sich die Partie als echter Kraftakt. Das deutsche Team hatte bereits früh mit Foulproblemen zu kämpfen, nachdem wichtige Spieler wie Daniel Theis und Bonga schnell belastet worden waren. Hinzu kamen Verletzungssorgen um Schröder, der sich am Ellenbogen verletzt hatte, und die lautstarke Kulisse der türkischen Fans, die ihre Mannschaft nach vorne peitschten. Doch angeführt von den Rollenspielern Tristan da Silva und Johannes Thiemann kämpfte sich Deutschland immer wieder heran und bewies in den entscheidenden Momenten Nervenstärke. Besonders emotional wurde es, als Franz Wagner nach Abpfiff das Trikot seines verletzten Bruders Moritz überstreifte, der die EM-Ausgabe verpasst hatte.

Obwohl die erfolgreiche Basketball-Mannschaft in den vergangenen Jahren oft unter dem Radar lief, ist ihre Beliebtheit zuletzt merklich gestiegen. Dass das Finale zugunsten des Basketballs eine Verschiebung im TV-Programm bewirkte, spricht Bände. Nach dem WM-Triumph 2023 hat Deutschland nun erneut gezeigt, dass es auf der internationalen Bühne ganz vorne mitspielen kann. Mit dem heutigen Sieg schreibt das Team auch außerordentlich erfolgreiche Geschichte: Zwei Jahre nach dem WM-Gewinn nun der EM-Titel – ein Sommer, der in Erinnerung bleiben wird.

Getty Images Dennis Schröder und Daniel Theis nachdem sie Europameister geworden sind

Getty Images Trainer Alex Mumbru feiert den Sieg seines Teams bei der Basketball-EM, 2025

Getty Images Daniel Theis im Duell mit Alperen Sengun aus der Türkei

