Dennis Schröder feiert EM-Halbfinaleinzug mit seiner Familie

Ein besonderer Abend für Dennis Schröder und seine Familie: Am Mittwoch feierte der Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft den Einzug ins Halbfinale der Basketball-EM mit einem 99:91-Sieg gegen Slowenien. Doch nicht nur sportlich gab es Grund zur Freude, sondern auch privat stand ein Highlight an, denn seine Mutter Fatou Schröder feierte ihren 60. Geburtstag. Nach dem Spiel ließ Dennis seine Freude bei RTL deutlich werden: "Richtig, Mamas Geburtstag, Happy Birthday! Ein special Day, vor zwei Jahren haben wir die WM geholt an dem Tag und wir durften das Spiel nicht verlieren." Das Halbfinale wurde so zu einem doppelten Feiertag für die Familie Schröder.

Trotz des Sieges gestand Dennis laut Sport1, dass er selbst nicht seinen besten Tag auf dem Basketballfeld erwischt hatte. Umso mehr lobte er die Leistung seines Teams und erklärte stolz: "Spieler des Tages ist das Team." Für das Halbfinale gegen Finnland wolle die Mannschaft noch eine Schippe drauflegen und zur gewohnten Form zurückfinden. Für seine Mutter war der Einzug ins Halbfinale wohl das perfekte Geburtstagsgeschenk. Dennis verriet gegenüber RTL: "Sie hat schon gesagt: 'Danke fürs Geschenk.'"

Privat gilt Dennis als bodenständiger Familienmensch. Seit seiner Jugend ist er mit seiner Frau Ellen zusammen, die er in Braunschweig kennengelernt hat. Trotz vollem Terminkalender steht sie ihm stets unterstützend zur Seite und kümmert sich um die gemeinsamen Kinder. Für den gebürtigen Braunschweiger ist seine Familie offenbar ein zentraler Anker, der ihm Halt gibt und Momente wie diesen noch bedeutsamer erscheinen lässt. Dass der Basketballstar erneut einen persönlichen Meilenstein mit einem sportlichen Erfolg verbinden konnte, zeigt einmal mehr, wie eng bei ihm Privates und Berufliches ineinandergreifen.

Imago Dennis Schröder mit seinem Sohn beim Viertelfinale der Basketball-EM 2025

Imago Dennis Schröder mit seiner Mutter Fatou Schröder beim Viertelfinale der Basketball-EM 2025

Imago Dennis Schröder mit seiner Frau Ellen Schröder beim Viertelfinale der Basketball-EM 2025