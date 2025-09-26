Little-Mix-Star Jesy Nelson ist nach Zwillingsgeburt verlobt

Jesy Nelson (34) schwebt im Liebesglück! Die britische Sängerin, die als Gründungsmitglied der erfolgreichen Girlband Little Mix bekannt wurde, hat sich verlobt. Ihr Partner Zion Foster stellte ihr beim Picknick am Strand die große Frage. In romantischer Atmosphäre, untermalt von einem atemberaubenden Sonnenuntergang, hielt Jesy stolz einen funkelnden Diamantring in die Kamera. Auf Instagram teilte die Musikerin ihre Freude mit ihren 9,7 Millionen Followern: "Ich habe mich gerade mit meinem besten Freund verlobt." Unter den vielen Glückwünschen befinden sich auch prominente Stimmen wie die von Grammy-Gewinnerin Kamille.

Zuletzt erlebte das Paar turbulente Wochen, bevor diese glückliche Nachricht kam. Die beiden wurden im Mai Eltern von Zwillingsmädchen, die jedoch viel früher als erwartet das Licht der Welt erblickten. Ocean Jade und Story Monroe mussten in den ersten Wochen auf der Neugeborenen-Intensivstation medizinisch betreut werden. Eine herausfordernde Zeit, die Jesy offen mit ihren Fans teilte. Doch die Familie meisterte die schwierigen Umstände gemeinsam. Die Babys gewannen an Stärke und heute kann Jesy endlich unbeschwert ihr frisch erblühtes Familienglück genießen.

Jesy, die 2011 mit Little Mix bei der Castingshow The X Factor durchstartete, machte vor knapp drei Jahren Schlagzeilen, als sie entschied, die Band zu verlassen. Der Grund dafür war, dass sie sich auf ihre mentale Gesundheit konzentrieren wollte. Seitdem hat sie sich jedoch weiterhin ihrer Leidenschaft für die Musik gewidmet und auch privat ein neues Kapitel aufgeschlagen. Jesy ist mit dem Rapper seit November 2022 liiert.

Instagram / jesynelson Die Musiker Zion Foster und Jesy Nelson, September 2025

Instagram / jesynelson Jesy Nelsons Verlobungsring

Instagram / jesynelson Jesy Nelson und Zion Foster im Juni 2023

