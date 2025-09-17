Jade Thirlwall verspricht Fans Little-Mix-Reunion

Jade Thirlwall (32) hat ihre Fans jetzt mit einer besonderen Ankündigung begeistert: Die Musikerin sicherte zu, dass es eines Tages eine Wiedervereinigung von Little Mix geben wird. "Es wird eine Little-Mix-Reunion geben, und wenn es das Letzte ist, was ich tue", erklärte Jade im Interview mit Capital Buzz. Die Sängerin, die mit ihren Bandkolleginnen Perrie Edwards (32), Jesy Nelson (34) und Leigh-Anne Pinnock (33) eine der erfolgreichsten Girlgroups Großbritanniens gegründet hatte, machte dabei deutlich, dass der Zeitpunkt für das Comeback keine Rolle spielt: "Es spielt keine Rolle, wie lange das dauert." Aktuell konzentriert sich Jade auf ihre Solokarriere und promotet ihr neues Album "That's Showbiz Baby!", das am 27. September erscheint.

Doch der Weg zu ihrem Debütalbum war keine einfache Reise. Bereits vor der offiziellen Veröffentlichung wurden unfertige Songs aus der Sammlung online geleakt, was Jade laut The Standard tief getroffen hat. Die Sängerin äußerte deutliche Kritik: "Das ist Diebstahl, und es ist so frustrierend, dass nicht genug dagegen unternommen wird." Sie habe jedoch trotz allem an ihrem Album festgehalten und sich bewusst dafür entschieden, die geleakten Titel nicht zu ersetzen: "Warum sollte ich von vorne anfangen müssen, nur weil man mir etwas gestohlen hat?", erklärte sie entschlossen. Mit Songs wie "Angel of My Dreams", der laut Daily Mail über 215 Millionen Streams verzeichnete, sowie "Midnight Cowboy" und "Fantasy" ist sie nun bereit, ihre neue Musik der Welt zu präsentieren. Im Oktober folgt dazu eine UK- und Irlandtour.

Jade, die durch die TV-Show The X Factor bekannt wurde, hat seitdem eine beeindruckende Karriere aufgebaut. Mit Little Mix feierte sie weltweite Erfolge, inzwischen glänzt sie auch solo: Laut Mirror erreichte sie bereits zwei Top-10-Hits und wurde mit dem Brit Award als beste Pop-Künstlerin ausgezeichnet. Privat sprach sie offen über ihre Erfahrungen mit Essstörungen und die Versuchung, zu Medikamenten wie Ozempic zu greifen. "Ich verurteile niemanden, der es nimmt, aber ich weiß nicht, wo das bei mir enden würde", sagte sie dem Guardian. Mit dieser Mischung aus Ehrlichkeit und musikalischem Talent hat sich Jade einen festen Platz in der Popwelt erarbeitet.

Getty Images Jade Thirlwall, Sängerin

IMAGO / Future Image International Jesy Nelson, Perrie Edwards, Jade Thirlwall und Leigh-Anne Pinnock, 2019

Getty Images Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock und Jade Thirlwall von "Little Mix"

