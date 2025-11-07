Nach Little Mix: Jade Thirlwall kämpfte mit ihrem Neuanfang

Jade Thirlwall (32) hat nun offen über die Herausforderungen gesprochen, denen sie nach der Pause ihrer Band Little Mix gegenüberstand. In einem Interview mit Harper's Bazaar UK schilderte die Sängerin, wie schwer es ihr fiel, sich nach der Trennung der Gruppe im Jahr 2022 an ihr neues Leben zu gewöhnen. Während ihre Bandkolleginnen Perrie Edwards (32) und Leigh-Anne Pinnock (34) durch ihre Familien und Kinder Ablenkung fanden, fühlte sich Jade oft verloren: "Ich wusste nicht, was ich mit mir anfangen sollte." Seit ihrem achtzehnten Lebensjahr hatte sich die Sängerin voll auf die Band konzentriert und fand erst nach einer Phase der Unsicherheit zurück ins Studio, um an ihrer Solo-Karriere zu arbeiten.

Mit ihrem Debütalbum "That's Showbiz, Baby" feierte Jade anschließend große Erfolge. Es erreichte laut Daily Mail nicht nur Platz drei der britischen Albumcharts, sondern festigte auch ihre Position als Solokünstlerin. Ihre erste eigene Tournee begann im vergangenen Monat und läuft noch bis März mit einem krönenden Abschluss in Hamburg. Jade beschreibt ihre aktuelle Konzertreise als Versuch, das Publikum zu begeistern und keinerlei Langeweile aufkommen zu lassen. "Ich lebe für das Drama – und obwohl ich noch nicht ganz das Budget von Beyoncé oder Taylor Swift habe, funktioniert es trotzdem", erklärte sie im Interview mit Harper's Bazaar UK. Für ihre Musik und ihre Leistung wird Jade nun sogar im Rahmen der Women of the Year Awards 2025 mit dem Musician Award ausgezeichnet.

Abseits des Rampenlichts halfen ihr enge Beziehungen, die Zeit zwischen Little Mix und ihren eigenen Projekten zu überbrücken. Ihr Partner Jordan Stephens (33) ermutigte sie laut People Magazine, an ihre Stärken zu glauben und sich trotz der Herausforderungen als Solo-Künstlerin zu entfalten: "Wenn die Musik gut genug ist, ist es egal, wie lange es dauert." Zudem erhielt Jade viel Zuspruch von Kolleginnen aus der Musikwelt. Spice-Girls-Sängerin Mel C (51) habe ihr Kraft gegeben, und Lily Allen (40) schrieb ihr eine Direktnachricht, in der sie Jades Musik lobte. Trotz ihrer erfolgreichen Solo-Karriere versprach Jade ihren Fans aber auch, wieder mit ihren Band-Kolleginnen zusammenzuarbeiten. "Es wird eine Little-Mix-Reunion geben, und wenn es das Letzte ist, was ich tue", erklärte sie kürzlich im Interview mit Capital Buzz.

Getty Images Jade Thirlwall im September 2024

Getty Images Little Mix, Band

Getty Images Jade Thirlwall bei den Brit Awards 2025