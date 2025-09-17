Perrie Edwards zeigt Babybauch und spricht über Fehlgeburten

Perrie Edwards (32) zeigte sich kürzlich erstmals mit ihrem Babybauch in London, nachdem sie die Nachricht über ihre zweite Schwangerschaft bekannt gegeben hatte. Die Sängerin erschien strahlend und stilvoll in einem weißen Korsett mit passendem Satinrock und Spitzenbesatz, kombiniert mit einem beigefarbenen Trenchcoat und goldenen Accessoires. Ihr Lächeln zauberte Fans laut Daily Mail ein Strahlen ins Gesicht, als sie die zukünftige Mama vor Ort herzlich begrüßte. Zusammen mit ihrem Verlobten, dem Fußballer Alex Oxlade-Chamberlain (32), und ihrem vierjährigen Sohn Axel freut sich Perrie auf das neue Familienmitglied, wie sie letzte Woche auf Social Media verkündet hatte.

Die Schwangerschaftsverkündung erfolgte auf besonders kreative Weise: Perrie teilte ein Video, in dem sie mit Alex und Axel interagiert und schließlich ein T-Shirt enthüllt, das die Botschaft ihrer neuesten Single "If He Wanted To He Would" sowie ihren wachsenden Babybauch zeigt. In den Kommentaren wurde sie von zahlreichen prominenten Freunden und Weggefährten beglückwünscht. Doch die Reise bis zu diesem glücklichen Moment war nicht immer einfach für die Sängerin. In einem Podcast sprach sie kürzlich offen über zwei schmerzhafte Fehlgeburten, die sie vor und nach der Geburt von Axel erlebte. Besonders der Verlust einer Schwangerschaft in der 24. Woche sei ein einschneidendes Erlebnis gewesen, das Perrie und Alex sehr mitgenommen habe.

Als ehemalige Little Mix-Sängerin erlangte Perrie große Bekanntheit und feierte zahlreiche Erfolge mit der Band. Seit ihrem Solodebüt 2023 unterstreicht die Musikerin nicht nur ihre künstlerische Wandlungsfähigkeit, sondern auch ihre Dankbarkeit für das private Glück mit ihrer Familie. Bereits seit dem Beginn ihrer Beziehung zu Alex im Jahr 2016 lobt sie dessen ruhige, ausgeglichene Art, die einen beruhigenden Einfluss auf sie hat. Besonders nach turbulenten Jahren schätzt Perrie diese Stabilität umso mehr und freut sich darauf, ihre Familie noch weiter wachsen zu sehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Little-Mix-Sängerin Perrie Edwards

Anzeige Anzeige

Instagram / perrieedwards Alex Oxlade-Chamberlain und Perrie Edwards im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Little Mix, Band