Hollywood, Adel, Reality: Die schönsten Promihochzeiten 2025

Im Jahr 2025 wurde auf den roten Teppichen dieser Welt vor allem eines gefeiert: die Liebe. In Kalifornien sagte Selena Gomez (33) im Herbst "Ja" zu Musikproduzent Benny Blanco (37) und zeigte sich nicht nur in verschiedenen Hochzeitskleidern, sondern auch mit hochpreisigem Hochzeitsschmuck. Ebenfalls international gefeiert wurde das Jawort von Amazon-Gründer Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (56), die mit einer luxuriösen, aber streng abgeschirmten Hochzeit auf der venezianischen Insel San Giorgio für Schlagzeilen sorgten. Auch Charli XCX (33) und George Daniel (35), Mel B und Rory McPhee sowie Patrick Schwarzenegger (32) und Model Abby Champion schlossen den Bund der Ehe und bewiesen, dass Popstars, Schauspieler und Milliardäre die Liebe genauso zelebrieren wie alle anderen – mal pompös, mal überraschend intim.

Doch nicht nur internationale Größen sorgten für Hochzeits-News: In Deutschland heirateten Moderatorin Katja Burkard (60) und Medienmanager Hans Mahr (76) nach jahrzehntelanger Beziehung, während Anna Maria Mühe (40) und Lucas Gregorowicz (49) ihre Liebe bei einer romantischen Feier in Italien besiegelten. Reality-Fans freuten sich nach der standesamtlichen Trauung in Heidelberg über die Traumhochzeit von Mike und Leyla Heiter (29) an der italienischen Amalfiküste zwischen einem Meer aus Blumen, bei der selbst Regen die Stimmung nicht trüben konnte. Auch Musiker Gil Ofarim (43) trat erneut vor den Traualtar, während Reinhold Messner (81) und Ehefrau Diane sich in Indien ein zweites Mal das Jawort gaben – ganz reduziert, nur zu zweit und fernab vom Trubel.

Ein echtes Märchen schrieb Prinzessin Marie Caroline von und zu Liechtenstein, die ihren bürgerlichen Partner Leopoldo Maduro Vollmer heiratete und damit royale Traditionen durchbrach – gefeiert wurde anschließend im Schloss der Fürstenfamilie. Ebenfalls spät, aber voller Romantik, wagte Kim Cattrall (69) im Dezember mit einer intimen Hochzeit den Schritt in ihre vierte Ehe mit Tontechniker Russell Thomas. Ob royale Kathedrale, italienische Küste oder abgeschirmte Luxusinsel: Die Promihochzeiten 2025 zeigten eindrucksvoll, wie vielfältig Liebe gefeiert werden kann – und dass am Ende für alle Paare vor allem eines zählt: das gemeinsame Glück.

Anzeige Anzeige

Instagram / itsbennyblanco Selena Gomez und Benny Blanco, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / abbychampion Abby Champion und Patrick Schwarzenegger bei ihrer Hochzeit im September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lucca.brand Leyla und Mike Heiter am Hochzeitstag, August 2025

Anzeige