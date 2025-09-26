Marie Mouroum verrät erste Details zur "Let's Dance"-Tour

Marie Mouroum gibt ihren Fans einen spannenden Einblick in ihre Teilnahme an der diesjährigen Let's Dance-Tour, die am 7. November startet. Die aus der TV-Show bekannte Stuntfrau, die es bis ins Viertelfinale der letzten Staffel geschafft hat, wird auch auf der großen Live-Bühne zu sehen sein. Im Gespräch mit Promiflash enthüllte sie nicht nur, dass sie mit zwei Tänzen auftreten wird, sondern machte gleichzeitig neugierig: "Ich darf leider gar nichts verraten. Aber ich habe auf jeden Fall zwei ganz tolle Tänze. Einer davon ist mein Lieblingstanz. Dafür habe ich gekämpft, den zu bekommen – und einer war ein Tanz, wo wir auch zehn Punkte bekommen haben..."

Die Fans dürfen gespannt sein, welche Tänze die 33-Jährige darbieten wird und welche Emotionen sie auf der Bühne transportieren kann. Bereits in der Show überzeugte sie durch ihre ausdrucksstarke Performance und ihr beeindruckendes tänzerisches Talent – Qualitäten, die sie nun auch vor Live-Publikum unter Beweis stellen will. Begleitet von einem professionellen Tänzer-Kollegen wird sie sicherlich dafür sorgen, dass ihr Auftritt für die Zuschauer unvergesslich wird. Die Tour führt durch verschiedene Städte in Deutschland und der Schweiz und verspricht, die Highlights der letzten Staffel sowie ganz neue Choreografien zu präsentieren.

Marie wurde erst in diesem Jahr einem breiteren Publikum bekannt, als sie die Zuschauer bei "Let's Dance" mit ihrem Können und ihrer sympathischen Persönlichkeit faszinierte. Neben der Stuntfrau werden auf der Tour auch weitere prominente Teilnehmer der Show auftreten – darunter Fabian Hambüchen (37) und Diego Pooth (22). Zudem wird sie an ausgewählten Terminen den Schauspieler Mark Keller (60) sowie Sängerin Ella Endlich (41) vertreten. Die Mischung aus prominenten Tänzern und spektakulären Einlagen dürfte die Tour zu einem besonderen Erlebnis machen.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Marie Mouroum, September 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Marie Mouroum und ihr Tanzpartner Alexandru Ionel bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Die Finalisten von "Let's Dance" 2025