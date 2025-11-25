Ann-Kathrin Bendixen zum "Dancing Star Braunschweig" gekürt

Ann-Kathrin Bendixen, bekannt als Influencerin und unter ihrem Social-Media-Namen "Affe auf Bike", hat bei der Let's Dance-Live-Tour in Braunschweig für eine Überraschung gesorgt. Am Montagabend wurde sie von den Fans im Publikum zur "Dancing Star Braunschweig" gekürt. In der Volkswagen Halle stimmten die Zuschauer per Smartphone über den Sieg ab, bei dem nicht die Jury-Wertung, sondern allein die Publikumsabstimmung zählte. Wie das Magazin RND berichtet, konnte sich die Abenteuerin am Ende, trotz eines schwierigen Starts und durchwachsener Jury-Bewertungen, mit ihrem Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke (37) durchsetzen und strahlend den Sieger-Pokal entgegennehmen.

Die Tour machte für einen Abend Halt in der VW-Halle, wo Ann-Kathrin in ihrer ersten Runde auf dem Parkett einen Contemporary tanzte. Obwohl Motsi Mabuse (44) und Jorge González (58) ihre Steigerung lobten und auch Joachim Llambi (61) sich milder als gewohnt zeigte, reichte die Jury-Bewertung nicht aus, um die letzten Plätze zu verlassen. Erst mit ihrem energiegeladenen Quickstep in der zweiten Runde holte Ann-Kathrin höhere Punktzahlen und verbesserte sichtbar ihr tänzerisches Können. Ich hätte nie gedacht, dass ich hier oben stehe", sagte sie überrascht, als ihr Name bei der feierlichen Siegerverkündung fiel. Ihre ermutigende Botschaft nach diesem Erfolg: "Kämpft immer für das, was ihr liebt."

Zur Überraschung vieler scheint dieser Erfolg ein weiteres Kapitel in Ann-Kathrins wechselvoller "Let’s Dance"-Reise zu sein. Bereits im vergangenen Jahr war sie während der TV-Staffel als nachgerückte Kandidatin nicht von allen Fans der Sendung willkommen geheißen worden, konnte sich jedoch nach und nach im Wettbewerb behaupten. Trotz mancher kritischen Stimmen und eher verhaltenen Jury-Wertungen hatte sie es damals schon geschafft, das Publikum für sich zu gewinnen. Auf der Bühne der Live-Tour in Braunschweig hat sich diese besondere Verbindung zu ihren Fans nun erneut bestätigt.

Imago Ann-Kathrin Bendixen und Zsolt Sandor Cseke bei der Let‘s Dance Live-Show in der Festhalle Frankfurt am 17.11.2025

Imago Ann-Kathrin Bendixen und Zsolt Sandor Cseke bei der "Let’s Dance"-Live-Tour in Riesa, November 2025

Imago Ann-Kathrin Bendixen und Zsolt Sándor Cseke bei "Let’s Dance – Die Tour 2025" in der Festhalle Frankfurt