Diesen Rat bekam Mariah Carey von ihrer Mama vor deren Tod

Mariah Carey (56) ließ bei einem Event in New York tief in ihre Gefühlswelt blicken. Die Sängerin war am Mittwoch, dem 24. September, zu Gast bei einem Apple-Music-Event im Jazz at Lincoln Center, wo sie mit der Künstlerin SZA (35) über ihr Leben und ihre Karriere sprach. Dabei kam sie laut People auf einen Rat zu sprechen, den ihr ihre verstorbene Mutter Patricia Carey einst gab: "Sie sagte: 'Sag nicht, falls ich es schaffe, sondern sag, wenn ich es schaffe.'" Offensichtlich bewegt von der Erinnerung, wurde Mariah emotional, woraufhin SZA sie tröstete und als "ein Geschenk für ihre Kinder und Fans" bezeichnete. Die Begegnung gipfelte in einer herzlichen Umarmung der beiden Musikerinnen.

Während des Gesprächs erinnerte sich Mariah auch an die musikalische Karriere ihrer Mutter, die als Opernsängerin einst ihr Debüt am selben Ort, dem Jazz at Lincoln Center, hatte. Die enge Verbindung zur Musik prägte sie von klein auf und beeinflusste ihren eigenen Weg zur Weltkarriere. Patricia habe ihr auch den Begriff "Diva" erklärt, dem Mariah nach eigenen Aussagen erst später ihre eigene Bedeutung gab. "Eine Diva ist eine Sängerin, in der Regel eine Sopranistin", erklärte sie laut dem Magazin People augenzwinkernd, ergänzend zur Definition ihrer Mutter, die das Wort scherzhaft oft auf andere Frauen anwendete.

In der Vergangenheit sprach Mariah schon offen über das schwierige Verhältnis zu ihrer Familie. Der Tod ihrer Mutter im Jahr 2024 war ein einschneidendes Erlebnis, das durch den gleichzeitigen Verlust ihrer Schwester Alison noch verstärkt wurde. Obwohl die Beziehung zu Patricia oft von Komplexität geprägt war, konnte sie Abschied nehmen, was ihr bei Alison nicht mehr gelang. Diese Verluste wirkten sich auch auf die Arbeit an ihrem nun frisch veröffentlichten Album "Here for It All" aus, bei dem sie sich spürbar von tiefen Emotionen leiten ließ.

Getty Images Mariah Carey im Dezember 2015

Instagram / mariahcarey Mariah Carey mit ihrer Tochter Monroe und ihrer Mutter Patricia

Getty Images Mariah Carey, Sängerin