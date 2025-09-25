Mariah Carey äußert sich zu Gerüchten um sie und Anderson

Mariah Carey (56) hat sich zu den seit Monaten kursierenden Dating-Gerüchten mit Anderson .Paak geäußert. Die "Fantasy"-Interpretin und der Musiker lösten erstmals im Dezember 2024 Spekulationen aus, als sie Händchen haltend und lachend in Aspen, Colorado, gesehen wurden. Vier Monate später folgte ein weiteres gemeinsames Auftreten in West Hollywood, wo sie erneut Händchen hielten. In einem Interview mit Gayle King (70) bei "CBS Mornings" spielte Mariah geschickt auf die Gerüchte an, während sie für ihr neues Album "Here for It All" warb. Das Album beinhaltet eine Zusammenarbeit mit Anderson, den Mariah als "brillant" und "einen großartigen Künstler" bezeichnete.

Als das Gespräch auf die Dating-Gerüchte fiel, zeigte sich die Sängerin gewohnt schlagfertig. Sie erklärte, dass sie Anderson wegen seiner musikalischen Fähigkeiten kontaktiert habe, doch auf das Händchenhalten angesprochen, sagte sie scherzhaft: "Er mag es einfach, meine Hand zu halten. Er schnappt sich einfach meine Hand, ich weiß nicht, was er tut." Mit einem Augenzwinkern fügte sie hinzu, dass Anderson wohl Mitglied im "Händchen-halten-Klub" sei und entkräftete damit charmant die Nachfragen nach einer möglichen romantischen Beziehung zwischen den beiden.

Mariah ist bekannt dafür, ihr Privatleben mit viel Humor zu umgeben und nur so viel preiszugeben, wie sie es selbst möchte. Die zweifache Mutter konzentriert sich derzeit vor allem auf ihre musikalischen Projekte. Auch Anderson hat sich bisher nicht ausführlich zu den Gerüchten geäußert. Ob die beiden tatsächlich mehr als eine künstlerische Verbindung teilen, bleibt vorerst also ihr kleines Geheimnis.

Collage: Instagram / mariahcarey, Getty Images Collage: Mariah Carey und Anderson .Paak

IMAGO / Cover-Images Mariah Carey im September 2025

IMAGO / ZUMA Press Wire Anderson .Paak, Sänger