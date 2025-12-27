Neuer Look: Brooks Nader lässt ihre Lippenfüller auflösen

Brooks Nader (28) macht kurz vor den Feiertagen Nägel mit Köpfen: Das Model ließ am 23. Dezember ihre Lippenfiller auflösen – festgehalten von ihrer Schwester Sarah Jane in einem kurzen TikTok-Clip nach einem Abstecher nach Disneyland. In dem Video sitzt Brooks mit glitzernden Mickey-Maus-Ohren im Behandlungsstuhl, bereit für den Schritt zurück zur natürlichen Lippenform. Auf Instagram scherzte die Sports-Illustrated-Schönheit später, das sei ihr "Weihnachtsgeschenk an Mom und Dad". Zu sehen: ein Nahaufnahme-Selfie mit leichten Blutergüssen unter der Unterlippe, die das frisch gesetzte Auflösungspräparat verraten.

Die 28-Jährige hat in den vergangenen Monaten offen über Veränderungen an ihrem Äußeren gesprochen. Gegenüber Bustle listete die ehemalige Dancing with the Stars-Teilnehmerin bereits Eingriffe und Treatments auf, darunter eine Nasen-OP, Veneers sowie ein per Botox gesetzter "Nefertiti"-Neck-Lift für Hals- und Kinnpartie. Auch mit Kritik geht die Influencerin frontal um: "Die Leute sagen, ich sehe aus wie Michael Jackson", erzählte sie dem Magazin und zeigte sich zugleich unbeeindruckt. Auf Instagram nahm Brooks die Prozeduren mit Humor, schrieb zu ihren Beauty-Routinen über die Feiertage: "Jedes Weihnachten kannst du mich wie Freddy Krueger erwischen", eine Anspielung auf die typischen Einstichspuren nach Behandlungen.

Privat setzt Brooks derzeit stark auf Austausch und ehrliche Einblicke. Bei Auftritten in den vergangenen Wochen betonte die gebürtige Amerikanerin, wie viel Unterstützung sie für ihre Offenheit über Körperbild und Druck im Modelbusiness erhalten hat. Hinter den Kulissen spielt die Familie eine feste Rolle: Schwestern wie Sarah Jane und Grace Ann sind nicht nur im Alltag präsent, sondern begleiten die Medienunternehmerin auch vor der Kamera – zuletzt in "Love Thy Nader". Brooks teilt mit ihren Followern regelmäßig Momente zwischen Terminen, Reisen und Zuhause und nutzt ihre Reichweite, um Gespräche über Selbstbild, Schönheitsroutinen und Grenzen des Optimierungsdrucks anzustoßen, ohne dabei den Humor über kleine blaue Flecken und große Entscheidungen zu verlieren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Brooks Nader, März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / brooksnader Brooks Nader, Model

Anzeige Anzeige

Getty Images Brooks Nader, Model