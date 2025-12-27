"Hochzeit auf den ersten Blick"-Michelle erkannte sich nicht

Michelle, Kandidatin der aktuellen Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick, hat sich nach dem großen TV-Finale erstmals ausführlich zu ihrer Ehe-Entscheidung mit Marlon geäußert. Vor laufenden Kameras trafen die beiden in der finalen Folge die wohl wichtigste Wahl des Experiments – doch sie entschieden sich für unterschiedliche Wege. Während Marlon für die Scheidung und damit gegen eine gemeinsame Zukunft stimmte, wollte Michelle der Ehe eigentlich noch eine Chance geben. Nun verrät die Reality-Teilnehmerin auf Instagram, wie es nach den Dreharbeiten zwischen ihr und Marlon weiterging und warum sie sich selbst in der Ausstrahlung kaum wiedererkannte.

In ihrem langen Statement erklärt Michelle, dass sie und Marlon auch nach dem Finale nicht sofort komplett getrennte Wege gegangen seien. "Marlon und ich haben uns im Finale für unterschiedliche Wege entschieden. Auch wenn wir nach der Sendung weiterhin Kontakt hatten/haben, hat es für uns nicht zu einem gemeinsamen Miteinander gereicht", schreibt sie auf Instagram. Trotzdem findet die TV-Bekanntheit warme Worte für ihren Ex-TV-Ehemann: Sie sei dankbar, Teil des Experiments gewesen zu sein und freue sich, Marlon als Menschen kennengelernt zu haben. Die Wochen nach dem Finale und während der Ausstrahlung beschreibt sie als extrem intensiv: Es sei enorm viel auf sie eingeprasselt – von Eindrücken über Meinungen bis hin zu heftigen Gefühlen.

Besonders beschäftigt hat Michelle dabei ihr eigenes Auftreten in der Sendung. Sie gesteht, dass sie sich im Fernsehen streckenweise "kaum wiedererkannt" habe, weil sie sich selbst eigentlich als offenen, herzlichen Menschen wahrnimmt, während sie in vielen Szenen sehr verschlossen wirkte. Inzwischen habe sie die turbulente Zeit jedoch für sich verarbeitet, wie sie betont: "Mittlerweile habe ich aber alles für mich verarbeiten können. Mir geht’s gut und ich bin happy!" Zum Schluss richtet die Reality-Bekanntheit einen liebevollen Gruß an ihre Community und bedankt sich ausdrücklich bei allen, die ihren Weg respektvoll mitverfolgt haben.

Instagram / michelle.hadeb Michelle, bekannt aus "Hochzeit auf den ersten Blick"

Joyn / Markus Hertrich Michelle und Marlon, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2025

Joyn Michelle, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2025