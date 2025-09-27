Gemma Atkinson und Gorka Marquez starten eigenen Podcast

Gemma Atkinson (40) und Gorka Marquez haben aufregende Neuigkeiten, die ihre Fans begeistern dürften: Das Paar startet laut Mirror gemeinsam einen Podcast mit dem Titel "Lost in Translation". Der Podcast, der ab dem 22. Oktober verfügbar sein wird, gibt Einblicke in das turbulente Leben der beiden, die Familie, Arbeit und kulturelle Unterschiede unter einen Hut bringen müssen. Gemma, bekannt aus der Serie "Hollyoaks", und Gorka, ein professioneller Tänzer, lernten sich 2017 bei Strictly Come Dancing kennen und sind seitdem ein Paar. Ihre Kinder Mia und Thiago sind ebenfalls ein wichtiger Bestandteil ihres Alltags, über den sie mit ihrer humorvollen Art berichten möchten.

Mit ihrem neuen Projekt möchten Gemma und Gorka aber nicht nur unterhalten, sondern auch andere Paare und Eltern inspirieren. Gorka erklärte: "Gemma und ich sind unterschiedlich, aber genau das macht uns aus. Wir hoffen, dass 'Lost in Translation' Menschen das Gefühl gibt, mit ihren Beziehungsthemen nicht allein zu sein." Auch Gemma betonte, wie wichtig Authentizität für das Format sei: "Das Leben mit zwei Kindern und unregelmäßigen Zeitplänen ist immer eine Herausforderung." Die beiden freuen sich darauf, ihre Fans an ihrem Leben teilhaben zu lassen und dabei wertvolle Ratschläge zu geben.

Neben der Arbeit am neuen Podcast gibt es auch Neuigkeiten zu den Hochzeitsplänen der beiden: Gemma deutete an, dass sie und Gorka überlegen, ihre Hochzeit in Spanien zu feiern, um Gorkas Familie einzubinden. Alternativ zögen sie auch ein kleines Event in Manchester in Betracht, gefolgt von einer größeren Party. Allerdings möchten sie noch warten, bis ihr Sohn Thiago etwas älter ist, damit er aktiv an der Zeremonie teilnehmen kann. "Vielleicht im nächsten Jahr oder übernächsten Jahr", verriet die Schauspielerin und fügte hinzu, dass eine Hochzeit mit beiden Kindern an ihrer Seite für sie etwas ganz Besonderes wäre.

Getty Images Gemma Atkinson und Gorka Marquez, Oktober 2023

Instagram / glouiseatkinson Gorka Márquez und Gemma Atkinson mit ihren Kindern

Instagram / glouiseatkinson Gemma Atkinson, Schauspielerin und Gorka Márquez, Tänzer