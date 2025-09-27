Marie Mouroum gibt kämpferisches Update nach ihrer Knie-OP

Marie Mouroum zeigt sich nach ihrer Knie-Operation optimistisch und voller Tatendrang. Die Stuntfrau hatte sich Ende Mai einer intensiven Behandlung unterzogen, nachdem sie bei Let's Dance trotz eines verletzten Knies angetreten war. Nun verriet sie im Promiflash-Interview, dass sie sich auf einem sehr guten Weg befinde. "Seit der OP bin ich eigentlich nur am Aufbauen und am Wieder-fit-Werden", erklärte sie und verriet auch schon ihre Einstellung zur bevorstehenden Tanztour mit ihrem damaligen Tanzpartner Alexandru Ionel (31): "Die Tour kann nur besser werden."

Nach der schwierigen Zeit des Durchhaltens fühlt sich die 33-Jährige wieder bereit, voll durchzustarten. Sie berichtet, dass sie inzwischen nicht nur fleißig tanzt, sondern sogar wieder an das Tragen hoher Schuhe herangeht, die für ihre Tänze essenziell sind. "Heute habe ich zum ersten Mal hohe Schuhe an. Das ist noch mal etwas anders", erklärte Marie gegenüber Promiflash und betonte, dass sie sich daran schnell gewöhnen will. Ihre Fortschritte feiert sie dabei bereits zu Hause, wo sie beim Training merkt, dass ihr Knie nun stabil und schmerzfrei ist. "Es fühlt sich gut an", sagt sie voller Zuversicht.

Ihre Fans erinnern sich sicher noch an die Ausdauer, die Marie während ihrer "Let's Dance"-Teilnahme an den Tag legte, als sie trotz der schmerzhaften Knieverletzung bis ins Viertelfinale tanzte. Anschließend unterzog sie sich der lange aufgeschobenen Operation, die glücklicherweise reibungslos verlief. Jetzt kehrt die Sportlerin Stück für Stück wieder zu alter Stärke zurück und beweist dabei sowohl kämpferisches Talent als auch ihre Freude am Tanzen. Marie hat sich vorgenommen, für die anstehende "Let's Dance"-Tour nicht nur körperlich in Topform zu sein, sondern auch weiterhin positive Energie auszustrahlen.

Getty Images Marie Mouroum, Juni 2025

Instagram / marie.mouroum Marie Mouroum vor ihrer Knie-OP

RTL / Stefan Gregorowius Marie Mouroum und Alexandru Ionel bei "Let's Dance" 2025