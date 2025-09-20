Garrett Hedlund wird von seinem Sohn um den Finger gewickelt

Garrett Hedlund (41) genießt jeden Moment mit seinem vierjährigen Sohn Rhodes und verriet in einem Interview, dass der kleine Junge das absolute Sagen hat. "Er hat mich vollkommen um den Finger gewickelt, wie man es sich kaum vorstellen kann", sagte der Schauspieler bei einem Auftritt in der Sendung "3rd Hour of Today". Gemeinsam verbringen die beiden viel Zeit, in der Rhodes bestimmt, was passiert – wie zuletzt ein dreistündiger Besuch im Hank’s Pumpkin Patch, obwohl Garrett eigentlich früher gehen wollte.

Der Schauspieler, bekannt aus der Serie "Tulsa King", beschreibt die gemeinsame Zeit mit Rhodes als "Reise, Abenteuer, Risiko und Belohnung – und das jeden Tag". Auch auf Social Media teilt Garrett regelmäßig rührende Einblicke in sein Leben als Papa. Zum vierten Geburtstag seines Sohnes im Dezember postete er liebevolle Worte: "Alles Gute zum 4. Geburtstag, mein liebster Rhodes! Auf unser neues Jahr voller endloser Reisen!!!" Rhodes wurde 2020 geboren, noch während der Beziehung mit Schauspielerin Emma Roberts (34). Die beiden trennten sich allerdings im Januar 2022, nachdem sie gemeinsam seinen ersten Geburtstag gefeiert hatten.

Emma, die ihren Sohn ebenso über alles liebt, hat in der Vergangenheit offen über die Herausforderungen gesprochen, Beruf und Muttersein in Einklang zu bringen. Die Schauspielerin, die inzwischen mit ihrem Verlobten Cody John eine neue Liebe gefunden hat, betonte jedoch, dass Rhodes trotz ihres stressigen Berufsalltags immer an erster Stelle steht. "Ich habe so ein schlechtes Gewissen, wenn ich 12 Stunden am Tag arbeite, aber ich möchte auch, dass er weiß, dass seine Mama hart arbeitet und liebt, was sie tut", erklärte sie im Podcast "Table for Two with Bruce Bozz" . Sowohl Garrett als auch Emma scheinen es geschafft zu haben, liebevolle Eltern zu bleiben und Rhodes ein stabiles Zuhause zu bieten – selbst wenn sie getrennte Wege gehen. Garrett geht ganz in seiner Rolle als Papa auf und betrachtet seinen kleinen Sohn sogar als seinen besten Freund.

Getty Images Garrett Hedlund im März 2019

Instagram / emmaroberts Emma Roberts mit ihrem Sohn Rhodes im Oktober 2024 im Disneyland

Getty Images Garrett Hedlund, Dezember 2021