Offiziell: Twenty4tim verrät Details zu seiner Datingshow

Twenty4tim (25) hat kürzlich auf Instagram und in einem Interview mit "Blitzlichtgewitter" ein aufregendes Projekt angekündigt. Der Social-Media-Star bekommt seine eigene Datingshow mit dem Titel "Twenty for Tim sucht die große Liebe". In der Sendung wird Tim, der seit 25 Jahren Single ist, die Chance bekommen, potenzielle Partnerinnen und Partner kennenzulernen. Frauen und Männer ab 18 Jahren können sich bewerben, um an dem Abenteuer teilzunehmen. Noch in diesem Jahr soll die Show starten, und die Reise führt laut Tim in ein wahres Paradies.

In einem kurzen Clip auf seinen Social-Media-Kanälen verriet der Reality-TV-Star, dass er auf die wahre Liebe hofft. "Ich suche keinen Mann oder eine Frau, die nur Fame werden wollen, sondern echte Verbindungen", erklärte Tim in dem Reel. Die Bewerbungsphase ist bereits eröffnet, und der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat zeigte sich gespannt, wer sich alles melden wird.

Eins steht auf jeden Fall fest: Die Fans freuen sich riesig auf die Datingshow mit Tim. Unter dem Instagram-Beitrag kommentieren die Fans fleißig. "Ich wünsche dir ganz viel Glück, dass du dein Deckelchen findest" oder "Ich freue mich schon darauf!", lauten nur zwei der zahlreichen positiven Stimmen. Auch Reality-TV-Kollegen unterstützen den 25-Jährigen. "Da bin ich ja mal sowas von gespannt. Und natürlich erstmal Glückwunsch zur eigenen Show", freut sich Andrej Mangold (38) unter dem Post für Tim.

