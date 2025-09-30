Luca Heubl verrät: Kaum einer wusste von der Baby-Planung

Luca Heubl (28) und seine Frau Ana (27) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind! Das Paar, das sich im Oktober 2024 das Jawort gab, verkündete jetzt die frohe Botschaft und plauderte im Interview mit Promiflash erste Details aus. "Viele waren total überrascht, weil die wenigsten überhaupt wussten, dass wir es versuchen", gab Luca zu. Die Reaktionen aus dem Umfeld seien jedoch voller Liebe und Freude gewesen, wie das Model weiter berichtete.

Die Vorfreude auf das Baby ist bei den werdenden Eltern riesig. Doch auch wenn Ana die Schwangerschaft gut verträgt, braucht sie momentan vor allem eines: Ruhe. Laut Luca fühlt sich die Musikerin zwar wohl, wird jedoch schnell müde und gönnt sich daher mehr Pausen als sonst. Ansonsten scheint das Paar die gemeinsame Zeit in dieser besonderen Phase ihres Lebens voll zu genießen, wie aus ihren Aussagen hervorgeht.

Das Traumpaar, das bereits seit einigen Jahren eine feste Größe in der Social-Media-Welt ist, sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Aufsehen mit Einblicken in ihr Privatleben. Ihre romantische Hochzeit im letzten Jahr fand großen Anklang bei den Fans. Auch die Ankündigung des Babyglücks wurde mit Begeisterung aufgenommen. Über soziale Netzwerke teilten die beiden ein liebevoll gestaltetes Video, das sogar Ultraschallbilder enthielt, und zeigten sich einmal mehr von ihrer emotionalen Seite.

Getty Images Ana Kohler und Luca Heubl, November 2024

Instagram / ana.kohler Luca Heubl und Ana Lisa Kohler bei ihrer Trauung

Instagram / ana.kohler Ana Lisa Kohler und Luca Heubl, Influencer