Anna Heiser lässt ihr turbulentes Jahr 2025 Revue passieren

Anna Heiser (35) hat kurz vor Jahresende mit berührenden Worten auf Instagram verraten, wie sehr sie und ihr Mann Gerald Heiser (40) 2025 an ihre Grenzen gekommen sind. Die Reality-Bekanntheit und der Landwirt, die sich 2017 bei Bauer sucht Frau kennenlernten, standen Anfang des Jahres sogar vor der Frage, ob ihre Ehe überhaupt weiterbestehen kann. Die beiden verließen schließlich ihre geliebte Farm und wagten mit ihren zwei Kindern einen kompletten Neustart in Polen. Nun, an den Weihnachtstagen und kurz vor einer angekündigten Social-Media-Pause, zieht Anna öffentlich Bilanz – und fasst ihre Gefühle in einen Satz, der hängen bleibt: "Wir sind noch hier. Gemeinsam."

In ihrem Rückblick beschreibt Anna, wie schwer es ihr fiel, die vergangenen Monate aufzuschreiben. "Jedes Mal, wenn ich mich damit beschäftigt habe, haben mich die Gefühle mit voller Wucht eingeholt", heißt es in ihrem Statement. Sie spricht von Momenten, in denen sie "noch immer nicht begreifen" könne, dass dies ihre neue Realität sei. Gleichzeitig zieht die zweifache Mutter eine klare Bilanz und zählt auf, wofür sie dankbar ist: "Dass unsere Familie nicht zerbrochen ist. Dass wir die Farm im letzten Moment verlassen haben, bevor das Schiff wirklich gesunken ist. Dass wir von einer schützenden Hand beschützt wurden. Und dass wir in den schwersten Momenten von so unfassbar lieben Menschen umgeben waren", fasst sie zusammen. Ihr Fazit zum Jahresende: Dieses Jahr habe sie an die Grenzen gebracht, "aber es hat uns nicht auseinandergerissen".

Privat gelten Anna und Gerald für viele Zuschauer von "Bauer sucht Frau" als Paar, das die Liebe im Fernsehen gefunden und ins echte Leben gerettet hat. Die beiden heirateten 2018, drei Jahre später kam Sohn Leon zur Welt, 2022 folgte Tochter Alina – seitdem teilt die Auswanderin regelmäßig Einblicke in ihren Familienalltag. Immer wieder sprach die TV-Bekanntheit in der Vergangenheit offen über Höhen und Tiefen, den Spagat zwischen Hof, Kindern und Öffentlichkeit sowie ihre Sehnsucht nach einem sicheren Zuhause fernab ihres ursprünglichen Lebens. Hinter den idyllischen Bildern standen damit schon früher Herausforderungen, die sie nicht beschönigte. Umso mehr scheint Anna die Menschen zu schätzen, die sie durch diese schwere Zeit begleitet haben – und die kleine Familie, die trotz aller Turbulenzen zusammengeblieben ist.

Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser im Dezember 2025

Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser mit ihren Kindern, Juli 2025

Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser im Oktober 2025 in Polen