Name steht: Ana & Luca Heubl wissen schon das Babygeschlecht

Ana (27) und Luca Heubl (28) haben aufregende Neuigkeiten: Das Paar erwartet sein erstes gemeinsames Kind! Im Interview mit Promiflash verriet der werdende Papa nun, dass die beiden das Geschlecht ihres Babys bereits kennen. Wann sie diese Information mit der Öffentlichkeit teilen möchten, lassen sie jedoch offen. Zudem hat sich das Paar schon auf einen Namen für seinen Nachwuchs geeinigt, möchte aber auch diesen noch nicht preisgeben.

Das Glück der Influencer könnte derzeit nicht größer sein. Ana und Luca hatten erst im Oktober 2024 den Bund fürs Leben geschlossen. Für ihre Fans waren sie schon lange ein Traumpaar, das ihre Liebe und ihren Alltag regelmäßig in den sozialen Medien dokumentiert. Die Baby-Vorfreude ist nun riesig! Fans warten gespannt darauf, wann das Paar endlich neue Details zu seinem Familienglück verrät.

Mit einem emotionalen Video auf Instagram machten Ana und Luca ihre erste Schwangerschaft öffentlich – und sorgten damit für Gänsehaut bei ihren Fans! Neben den Ultraschallbildern teilte das Paar auch rührende Worte und zeigte, wie groß ihre Freude über das Babyglück ist. Seit ihrer Hochzeit strahlen Ana und Luca ihre Liebe regelrecht aus. Jetzt warten ihre Anhänger gespannt darauf, wie die beiden die kommenden Monate und die Ankunft ihres Nachwuchses zelebrieren werden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ana Kohler und Luca Heubl im September 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / ana.kohler Ana Kohler und Luca Heubl bei ihrer Hochzeit

Anzeige Anzeige

Instagram / ana.kohler Luca Heubl und Ana Lisa Kohler bei ihrer Trauung