Bestätigen Karrueche Tran und Deion Sanders hier Romanze?

Karrueche Tran (37) und Deion Sanders heizen die Liebesgerüchte erneut an: Am 28. Dezember tauchte auf Deions Instagram-Story ein gemeinsames Selfie auf, aufgenommen offenbar bei einem privaten Treffen. Beide lächeln breit in die Kamera, Karrueche mit pinken Shades und schwarzer Zip-Jacke, Deion mit funkelnden Ketten, dunkler Brille und cremefarbenem Sweater. Ort und Anlass des Schnappschusses bleiben offen, doch das Timing sorgt für Gesprächsstoff. Nur einen Tag zuvor waren die beiden schon in einem YouTube-Clip von Deions Sohn Shilo zu sehen. Offiziell bestätigt ist zwischen der Schauspielerin und der Football-Ikone weiterhin nichts, aber das Duo zeigt sich auffällig oft Seite an Seite.

Der neue Post reiht sich in eine Serie öffentlicher Momente ein, die den Eindruck verdichten, dass die beiden ein Paar sein könnten. Seit dem Sommer begleitet Karrueche Deion durch eine intensive Gesundheitsphase, inklusive einer schweren Operation im Juli, über die sie unter Tränen in einem Well Off Media-Video sprach. Zuletzt erwähnte Deion seine 16. OP im Kampf gegen Blasenkrebs. Im Vlog vom 27. Dezember überreichte Karrueche Shilo ein Weihnachtsgeschenk – einen Hoodie von Fear of God – und witzelte beim Abschied "Stiefsohn". Auch wenn Namen und Status bewusst ausgespart wurden, hatte Karrueche in einem Podcast im August offen gesagt, sie sei "am Daten" und fühle sich "in einer guten Situation". Dazu passt die neue Aufnahme, die die beiden nah und gelöst zeigt.

Abseits der Schlagzeilen verbindet die zwei mehr als Glamour und Sport. Deion ist Vater von fünf Kindern – Deiondra, Deion Jr., Shilo, Shedeur und Shelomi – und pflegt ein enges Familiennetz, das in seinem Vlog regelmäßig sichtbar wird. Karrueche, die als Schauspielerin durch Serien wie "Claws" und "The Bay" bekannt wurde, lässt privat sonst nur selten durchblicken, welche Menschen ihr wichtig sind. Freunde beschreiben sie als loyal und humorvoll; in gemeinsamen Clips fällt auf, wie spielerisch und warm ihr Umgang mit Deions Familie wirkt. Dass sie Feiertage zusammen verbringen und kleine Insider wie der "Stiefsohn"-Scherz entstehen, erzählt viel über die Atmosphäre zwischen ihnen – unabhängig davon, welchen Namen sie ihrer Beziehung geben.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Deion Sanders und Karrueche Tran

Dezi / BACKGRID / ActionPress Karrueche Tran in West Hollywood

Getty Images Karrueche Tran bei der GQ Men Of The Year Celebration, 2021