Unerwartete Reaktion von Prinz Louis (7) begeistert Fans

Ein Familienmoment mit Augenzwinkern: Beim traditionellen Kirchgang der Royals in Sandringham am Weihnachtstag, dem 25. Dezember, brachte Prinz Louis (7) die Menge zum Lachen. Prinz William (43) hatte von einem Fan eine Aston-Villa-Mütze erhalten und setzte sie prompt seinem siebenjährigen Sohn auf. Doch der kleine Royal ließ sich nicht lange bitten – blitzschnell zog Louis die Kappe wieder vom Kopf, was William, die Umstehenden und viele Zuschauer zum Schmunzeln brachte. Aufnahmen auf der Plattform X zeigen die Szene aus nächster Nähe, während Prinzessin Kate (43) an der Seite ihrer Familie elegant über den Weg schreitet und die Fans grüßt.

Für weitere herzhafte Momente war gesorgt. Später schnappte sich Louis eine große Schokoladenkugel aus Williams Hand und drückte sie lachend an sich, als wolle er seine Beute nicht mehr hergeben. Der ausgelassene Auftritt des jüngsten Kindes sorgte für lockere Stimmung entlang der Absperrungen, wo den Royals wie jedes Jahr kleine Aufmerksamkeiten gereicht wurden. Rührend wurde es, als ein Fan Prinz George (12) auf Prinzessin Diana (†36) ansprach und meinte, sie wäre stolz auf ihn. In diesem Augenblick legte Prinzessin Charlotte (10) ihrem Bruder liebevoll den Arm an den Rücken – ein leises, tröstendes Zeichen, das viele Beobachter bewegte, wie Bunte berichtet.

Abseits der lustigen Szenen gehört das kurze Innehalten bei den Begegnungen mit den Fans inzwischen zur weihnachtlichen Sandringham-Tradition der Familie. Charlotte zeigt dabei oft ein feines Gespür für ihren Bruder George, während Louis mit spontanen Einfällen die Lacher auf seiner Seite hat. Bei den Gaben der wartenden Zuschauer greift das bekannte höfische Protokoll mit klaren Regeln, welche Mitbringsel angenommen werden. Für die drei Geschwister ist der Gang zur Kirche längst mehr als Pflicht: Es ist ein Moment, in dem kleine Gesten sprechen – ein geklautes Stück Schokolade hier, eine tröstende Hand dort – und die Familie nahbar wirkt.

Instagram / princeandprincessofwales Prinz Louis, Sohn von Prinz William und Kate

Getty Images Die Royals nach dem Weihnachtsgottesdienst in Sandringham 2025

Getty Images Die Familie von Prinz William und Prinzessin Kate besucht den Weihnachtsgottesdienst in Sandringham