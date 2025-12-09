Johannes Haller teilt süßen Bachelorette-Rückblick mit Jessi

Johannes Haller (37) hat auf Instagram einen berührenden Moment aus der Zeit von Die Bachelorette geteilt, der seine Fans begeistert. In einem zusammengeschnittenen Video ist zu sehen, wie Johannes sichtlich geknickt die Show nach seinem Aus verlassen muss, während Jessica Haller (35) sichtlich emotional mit den Tränen kämpft. Dazu schreibt Johannes: "In den 20ern wirst du die Liebe deines Lebens kennenlernen, aber es ist noch nicht eure Zeit. Glaube an die Liebe, kämpfe dafür und höre nicht auf die Menschen, die dir etwas anderes sagen." Die Erinnerungen riefen bei Jessica ebenfalls starke Gefühle wach, wie ihr Kommentar "Nie im Leben. Gänsehaut! Bin so froh, dass du nie aufgegeben hast" deutlich zeigt.

Das Video und die emotionale Message des Reality-TV-Stars lösten bei den Fans großen Zuspruch aus. Viele hinterließen liebevolle Kommentare unter dem Beitrag. "Einfach süßeste Liebesgeschichte überhaupt" und "Traumpaar" sind nur einige der Reaktionen, die das Paar auf Instagram erhielt. Ein anderer Nutzer schrieb: "Das Schönste für mich ist tatsächlich, dass aus dieser ganzen Social-Media-Bubble etwas Vernünftiges entstanden ist. Ihr seid fleißig, intelligent und euer Erfolg sowie eure Beziehung ist zu 100 % gegönnt." Die bewegenden Szenen zeigen, dass die Reise der beiden, die 2017 bei "Die Bachelorette" begann, eine außergewöhnliche Wendung genommen hat.

Jessica, die sich im Finale der Kuppelshow zunächst für einen anderen Mann entschied, fand schließlich doch den Weg zu Johannes zurück. 2020 wurden die beiden ein Paar, heirateten später und sind mittlerweile Eltern einer gemeinsamen Tochter. Zusammen haben sie sich ein neues Leben aufgebaut, das sie auch in die Ferne zog – das Paar lebt heute auf Ibiza. Diese außergewöhnliche Liebesgeschichte, die mit Tränen und Abschied begann, beweist, dass wahre Gefühle oft ihren ganz eigenen Weg finden.

Instagram / jessica_haller Jessica Haller und Johannes Haller am Bodensee im August 2024

Instagram / jessica_haller Johannes Haller und Jessica Haller, Juli 2024

Instagram / jessica_haller Hailey-Su, Jessica und Johannes Haller, Mai 2025