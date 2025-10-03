Jessi und Johannes Haller erleben krasses Unwetter auf Ibiza

Jessica (35) und ihr Mann Johannes Haller (37) haben hautnah miterlebt, wie ein schweres Unwetter über ihre Wahlheimat Ibiza hinweggezogen ist. Die Reality-TV-Darstellerin schilderte ihren Followern auf Instagram die dramatischen Momente und berichtete: "Ich habe so etwas echt noch nie gesehen." Normalerweise seien Unwetter auf Ibiza eher selten und schnell wieder vorbei, doch dieses Mal war die Situation außer Kontrolle. In der Nacht auf Dienstag gab es heftigen Regen, und der sonst so idyllische Ort verwandelte sich in eine unheilvolle Szenerie. Zum Glück gaben die Hallers bald Entwarnung – ihrer kleinen Familie geht es gut: "Es ist alles in Ordnung. Wir haben echt Glück."

Laut Berichten der lokalen Behörden führte der Sturm zu knapp 200 Zwischenfällen, darunter Überschwemmungen, Erdrutsche und umgestürzte Bäume. Strom- und Wasserleitungen wurden beschädigt, und Einsatzkräfte mussten eingeschlossene Menschen aus Autos oder ihren Häusern retten. Jessica zeigte sich überrascht über die Heftigkeit des Unwetters, da nach Regen meist schnell wieder Sonne scheine. Doch diesmal blieb der Ausnahmezustand, und die Eindrücke teilte sie mit ihren Followern, um ihnen zu zeigen, wie drastisch die Lage tatsächlich gewesen war.

Jessica und Johannes, die 2021 geheiratet haben und seitdem ihr Leben auf Ibiza genießen, sind für ihre Offenheit in den sozialen Medien bekannt. Neben glamourösen Einblicken gewährt das Paar auch private und ehrliche Momente, was bei ihren Fans auf große Sympathie stößt. Die beiden haben sich auf der beliebten Baleareninsel ein neues Leben aufgebaut und sind dort mit ihrer Tochter Hailey-Su Haller (4) zuhause. Trotz des Schreckens des Unwetters zeigte sich das Paar erleichtert, heil davongekommen zu sein.

Instagram / johannes_haller Jessica und Johannes Haller im September 2023

Instagram / jessica_haller Johannes Haller, Jessica Haller und Tochter Hailey-Su, Januar 2025

Instagram / jessica_haller Ex-Bachelorette Jessica Haller und Hailey