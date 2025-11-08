Geheimnisvoller Instagram-Post: Laura Maria Rypa über Liebe

Ein Instagram-Post von Laura Maria Rypa (29) sorgt gerade für Gesprächsstoff. In einem niedlichen Reel zeigt sich die Social-Media-Persönlichkeit mit ihrem Sohn Leano, wie sie lachend im Herbstlaub spielt. Was die Aufmerksamkeit ihrer Follower jedoch besonders auf sich zog, waren die nachdenklichen Worte, die Laura zu dem Video schrieb: "Liebe soll sich wie Geborgenheit anfühlen, nicht wie etwas, das man übersteht." Begleitet wurde der Satz von einem Jungen-, einem Baby- und einem Herz-Emoji. Innerhalb von nur 30 Minuten sammelte der Beitrag über 1.255 Reaktionen und 23 Kommentare – unter anderem rote Herz-Emojis von Influencerin Jessica Haller (35).

Viele Nutzerinnen und Nutzer lassen in den Kommentaren erkennen, dass sie sich fragen, was genau mit dem Spruch gemeint sein könnte. Während einige Fans Laura für die süße Momentaufnahme mit ihrem Sohn, den sie mit ihrem Ex Pietro Lombardi (33) teilt, loben, spekulieren andere über die Bedeutung ihrer überlegten Worte. "Geht es dir gut?" oder "Was möchtest du uns damit sagen?", sind einige der Fragen, die auftauchten. Konkrete Hinweise oder Details, worauf sich Lauras Aussage bezieht, gab sie bisher nicht. Dennoch scheint der Post bei ihren Followern gut anzukommen und ruft viel Zuspruch hervor.

Privat gewährt Laura, die aktuell keinen Kopf für das Dating-Leben hat, nur ausgewählte Einblicke in ihr Familienleben und teilt Momente, die ihr Nähe und Geborgenheit bedeuten. Mit Leano zeigt die Influencerin oft alltägliche Augenblicke: Spaziergänge, Kuschelzeiten, kleine Rituale. Ihre Community schätzt diese Mischung aus Glamour und Bodenständigkeit – Posts mit persönlicher Note zählen regelmäßig zu ihren meistgeklickten Inhalten und werden häufig mit Herz-Emojis und bestärkenden Botschaften kommentiert.

IMAGO / BOBO Laura Maria Rypa bei "The Ultimate Hype"

IMAGO / Panama Pictures Pietro Lombardi und seine Verlobte Laura Maria Rypa, November 2023

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und ihre Söhne Amelio und Leano