Jessica Haller hat Angst vor einer zweiten Schwangerschaft

Jessica Haller (35) offenbart auf Instagram, dass sie große Ängste vor einer zweiten Schwangerschaft hat. In einer Fragerunde berichtet der Realitystar, dass sie und Ehemann Johannes Haller (37) grundsätzlich den Wunsch nach einem weiteren Kind hegen. Ganz besonders wünscht sich Jessica für ihre Tochter Hailey (4) ein Geschwisterchen. Aktuell steht ihr jedoch eine persönliche Hürde im Weg: "Eine Schwangerschaft ist einfach eine enorme körperliche Belastung", erklärte sie. Nach einer Rückenoperation in diesem Jahr wurde ihr von Ärzteseite vorerst abgeraten, schwanger zu werden.

In ihrer ersten Schwangerschaft mit Hailey nahm Jessica rund 35 Kilo zu. Diese Gewichtszunahme führte damals bereits zu Problemen und nun, nach ihrer OP, ist die Unsicherheit groß, ob ihre Wirbelsäule solch einer Belastung erneut standhalten könnte. Jessica betont dennoch, dass der Wunsch und die Überlegungen für ein weiteres Kind da seien. Die Frage sei nicht, ob sie ein zweites Baby wolle, sondern wann der richtige Zeitpunkt dafür sei. Dafür müsse sie zunächst die Ängste überwinden und sich sicher sein, dass ihr Körper bereit ist.

Seit der Geburt von Hailey im Jahr 2021 genießt Jessica das Leben als Mutter in vollen Zügen. Zusammen mit ihrem Mann Johannes, den sie aus ihrer Zeit als Bachelorette kennt, führt sie ein harmonisches Familienleben. Die beiden teilen auf Social Media regelmäßig Einblicke in ihren Alltag auf Ibiza. Jessica hat in der Vergangenheit offen gezeigt, wie stolz sie darauf ist, Mutter zu sein, und betonte mehrfach, wie sehr Hailey ihr Leben bereichert. Vielleicht können die beiden sich den Wunsch eines zweiten Kindes in Zukunft ja doch noch erfüllen.

Instagram / jessica_haller Influencerin Jessica Haller und ihre Tochter Hailey-Su

Instagram / jessica_haller Jessica Haller im August 2024

