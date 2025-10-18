Jessica Hallers Tochter Hailey-Su hörte ihre Mama oft weinen

Jessica Haller (35) widmete sich in einem emotionalen Interview ihren Erfahrungen mit Depressionen und Panikattacken. In "deep und deutlich" öffnete sich die ehemalige Bachelorette und gab Einblicke in die schwersten Momente ihres Lebens. "Meine Tochter hat mich oft weinen sehen. Ich konnte es nicht mehr verstecken", erzählte sie rückblickend. Insbesondere die Besuche im Krankenhaus bei ihrer Oma hätten die Influencerin körperlich und seelisch ausgelaugt, bis sie schließlich zusammenbrach: "Ich konnte nicht mehr aus dem Bett aufstehen. Da war dann Game Over." Sie erinnerte sich an einen Abend, an dem sie schließlich beschloss, in eine Klinik zu gehen – nachdem ihre Familie professionelle Hilfe eingeschaltet hatte.

Wie Jessica weiter schilderte, fühlte sich ihr Zustand damals wie eine innere Taubheit an. Sie habe ihre Beine nicht mehr gespürt und sei emotional wie gelähmt gewesen. "Meine Batterie war leer. Ich war nicht mehr ich", beschrieb sie ihren mentalen Zustand. Doch es waren ihre Tochter und ihr Mann, die ihr den nötigen Halt in dieser dunklen Zeit gaben. Die Unterstützung ihrer Familie motivierte Jessica, sich in Therapie zu begeben und an ihrer Heilung zu arbeiten. Die Medienpersönlichkeit betonte abschließend: "Es war so schwer, wie noch nichts in meinem Leben schwerer war."

Jessicas Ehemann Johannes Haller (37) steht ihr seit Jahren in guten wie in schweren Zeiten zur Seite. Das Paar lernte sich 2017 während der Dreharbeiten von "Die Bachelorette" kennen. Zwar bekam David Friedrich (35) damals Jessicas letzte Rose und Johannes wurde nur Zweiter – dafür eroberte er ihr Herz aber fernab der Reality-Bubble. Die Eheleute sind seit 2021 verheiratet und leben gemeinsam mit ihrer Tochter Hailey-Su Haller (4) auf Ibiza.

Instagram / jessica_haller Jessica Haller mit ihrer Tochter Hailey-Su, August 2025

Instagram / jessica_haller Jessica Haller und Johannes Haller mit Tochter Hailey im August 2024

