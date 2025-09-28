Netflix plant "Miss Nelson"-Film mit Melissa McCarthy

Netflix bringt den Kinderbuch-Klassiker "Miss Nelson ist verschwunden" als Realverfilmung auf die Bildschirme – und keine Geringere als Melissa McCarthy (55) übernimmt die Hauptrollen. Die Schauspielerin wird laut Deadline sowohl die freundliche Lehrerin Miss Nelson als auch deren strenge Vertretung Viola Swamp spielen. Die Verfilmung basiert auf dem beliebten, im Jahr 1977 veröffentlichten Buch von Harry Allard, das von James Marshall illustriert wurde.

Das Drehbuch für das spannende Familienabenteuer stammt aus der Feder von Brad Copeland, der bereits für Animationsfilme wie "Ferdinand" bekannt ist. Produziert wird der Film von Melissa selbst und ihrem Ehemann Ben Falcone (52) unter ihrer Produktionsfirma On the Day Productions. Unterstützung erhalten sie dabei von Reese Witherspoon (49) und Lauren Neustadter, die mit ihrer Firma Hello Sunshine ebenfalls an dem Projekt beteiligt sind. Netflix treibt die Produktion schnell voran – kein Wunder, denn die Kombination aus der beliebten Buchvorlage und dem Talent einer zweifach Oscar-nominierten Schauspielerin wie Melissa verspricht Großes.

Für Melissa ist es nicht die erste Zusammenarbeit mit Netflix. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Ben produzierte sie bereits die Filme "Superintelligence" und "Thunder Force" sowie die Comedy-Serie "God’s Favorite Idiot". Das Paar wird auch den neuen Film über ihr Banner On the Day Productions produzieren. Für Fans der "Mike & Molly"-Berühmtheit und der beliebten Buchreihe verspricht das Projekt ein weiteres unterhaltsames Abenteuer, das die ganze Familie vor den Bildschirm locken könnte.

IMAGO / Bestimage Melissa McCarthy bei den Golden Globes 2025

Instagram / melissamccarthy Melissa McCarthy und ihr Ehemann Ben Falcone

IMAGO / Everett Collection Melissa McCarthy in "Unfrosted"