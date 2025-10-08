20 Jahre Ehe: Melissa McCarthy teilt alte Hochzeitsbilder

Melissa McCarthy (55) und Ben Falcone (52) feiern ihr 20-jähriges Ehejubiläum – und lassen ihre Fans an diesem besonderen Moment teilhaben! Die Schauspielerin, bekannt aus "Brautalarm", teilte auf Instagram ein emotionales Hochzeitsfoto aus dem Jahr 2005. Unter dem Bild schrieb die 55-Jährige: "Vor 20 Jahren wurde ich vom Glück getroffen! Ich heiratete die Liebe meines Lebens und zertifizierten Hypochonder." Auch Ben, der ebenfalls als Schauspieler und Comedian bekannt ist, postete eine Aufnahme ihres großen Tages und bedankte sich rührend bei seiner Frau: "Ich bin so dankbar, dass sie Ja gesagt hat – das waren die glücklichsten Jahre meines Lebens." Die Beiträge des Paares wurden sofort mit liebevollen Kommentaren von Freunden, Kollegen und Fans überflutet.

Besonders von prominenter Seite ließ man es sich nicht nehmen, gratulierende Worte zu hinterlassen. Yanic Truesdale (55), bekannt als Melissas Co-Star aus der Serie Gilmore Girls, kommentierte: "Oh, es ist heute! Ich war vor 20 Jahren dabei und bin dankbar, noch immer Zeuge eurer Liebe zu sein. Herzlichen Glückwunsch, ihr Liebenden." Schauspielerin und alte Freundin der beiden, Octavia Spencer (53), schrieb: "Herzlichen Glückwunsch euch beiden!" Neben den berühmten Gratulanten feierten auch zahlreiche Fans die beiden als ihr "Lieblings-Promi-Paar" und hinterließen unzählige Glückwünsche unter den Posts. Melissa und Ben, die sich 1998 bei den Groundlings in Los Angeles kennenlernten, wirken auch abseits der Kameras wie das perfekte Team.

Privat stehen für das glückliche Paar vor allem ihre beiden Töchter Vivian und Georgette im Mittelpunkt. Obwohl die beiden Mädchen meist aus dem Rampenlicht gehalten werden, trat Vivian 2016 in dem Film "The Boss" – einem Projekt ihrer Eltern – in einer kleinen Rolle auf. Melissa erklärte damals in einem Interview, dass sie und Ben ihrer Tochter eigentlich eine Schauspielkarriere ausreden wollten, doch nach einem erfolgreichen Vorsprechen bekamen sie andere Meinungen zu hören: "Ich sagte nur: 'Okay! Super gemacht! Aber mach das nochmal, wenn du 20 bist!'", fügte die Schauspielerin lachend hinzu. Familie und Humor scheinen bei Melissa und Ben die Grundlage ihres langfristigen Eheglücks zu sein.

Instagram / melissamccarthy Ben Falcone und Melissa McCarthy bei ihrer Hochzeit im Jahr 2005

Getty Images Melissa McCarthy und Ben Falcone

Instagram / benjyfalcone Melissa McCarthy bei ihrer Hochzeit im Jahr 2005