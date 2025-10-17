Carsten Maschmeyer meckert "Die Höhle der Löwen"-Gründer an

Ein Pitch bei Die Höhle der Löwen auf Vox hat einen Eklat ausgelöst: In der Sendung stellte das Berliner Trio Linus Walden, Dyveke Walden und Max Winkler seine Firma Touchprint vor – eine Technik, die Fotos mithilfe künstlicher Intelligenz in ertastbare 3D-Reliefs verwandelt, damit blinde und sehbehinderte Menschen Erinnerungen wieder fühlbar machen können. Investor Carsten Maschmeyer (66) stellte dabei eine entscheidende Frage: Welche Rolle und Beteiligung hat Nursen Draeger, die 55-jährige Ideengeberin, die nach ihrer Erblindung den Impuls für das Produkt gab? Die Antwort ließ ihn aufhorchen. Linus erklärte, Nursen sei "Top-Ansprechpartnerin", halte aber keine Anteile. Carsten reagierte deutlich empört: Das sei "ein bisschen erbärmlich", sagte er in der Vox-Sendung, und legte nach: "Dass wir euch das erst sagen müssen."

Nach der scharfen Rüge versuchte das Team zu beschwichtigen und deutete an, man könne künftige Gewinne für Nursen mitdenken. Doch der Moment war da längst zum Aufreger geworden – in der Show und im Netz. Der entsprechende Clip aus der Sendung wird derzeit auf Tiktok breit diskutiert und erhält massenhaft Zuspruch. Viele User üben scharfe Kritik an der präsentierten Konstellation: "Sorry, wenn ich euch das kurz eröffnen muss, aber das hat wirklich gar nichts mit Empowerment zu tun. Das ist die reinste Alibi-Inklusion." Mit Blick auf die Rolle der Ideengeberin ergänzte sie: "Die Frau, ohne die es dieses Produkt überhaupt nicht gäbe, [wird] als eure Art 'Muse' oder Testperson behandelt, während ihr euch das ganze Geld einsteckt." Ihr Appell lautet: "Gebt ihr die Macht, die Credits und den Profit, der ihr zusteht." Das Video sammelte binnen Stunden zehntausende Likes und zahlreiche Kommentare, viele davon fassungslos und kritisch.

Carsten Maschmeyer, bekannt aus der Sendung als Investor und Unternehmer, hat in der Vergangenheit oft betont, wie wichtig ihm ethisches Handeln in der Geschäftswelt ist. Der studierte Wirtschaftswissenschaftler ist seit Jahren fester Bestandteil der Show und bekannt dafür, auch kritische Töne anzuschlagen, wenn Gründerteams ethische oder geschäftliche Fehlentscheidungen treffen. Der Vorfall zeigt erneut, wie wichtig Themen wie Inklusion und soziale Verantwortung selbst in der Start-up-Welt sind – ein Grundsatz, den Carsten Maschmeyer mit Nachdruck zu vertreten scheint.

Getty Images Carsten Maschmeyer bei den Golden Globes, 2025

RTL / Boris Breuer Janna Ensthaler, Carsten Maschmeyer, Dagmar Wöhrl, Judith Williams, Frank Thelen und Ralf Dümmel

Getty Images Der "Die Höhle der Löwen"-Cast im Jahr 2017