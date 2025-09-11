Veronica Ferres glänzt in Turnschuhen auf dem roten Teppich

Bei der Premiere der neuen Serie "Call My Agent: Berlin" im Kino Colosseum in der Hauptstadt zog Veronica Ferres (60) am Montag die Blicke auf sich. Die Schauspielerin, die wie viele ihrer namhaften Co-Stars in der Serie sich selbst spielt, erschien in einem schicken schwarzen Zweiteiler. Doch es war ihre überraschende Schuhwahl, die für Aufsehen sorgte: Statt eleganter High Heels oder Pumps kombinierte die 60-Jährige weiße Sneaker zu ihrem edlen Hosenanzug. Ein mutiger Stilbruch, der ihrem Look definitiv eine lässige Note verlieh. Gemeinsam mit Florence Kasumba (48), bekannt aus Black Panther, und Grimme-Preisträger Frederick Lau (36) posierte sie für die Fotografen auf dem roten Teppich.

Ob ihre Schuhwahl ein bewusstes Statement gegen Mode ist, die die Bewegungsfreiheit von Frauen einschränkt, oder gar gesundheitliche Gründe hat, bleibt bisher Veronicas Geheimnis. Stattdessen teilte sie über Instagram Einblicke hinter die Kulissen des großen Abends. Ihre Fans konnten dort die emsigen Vorbereitungen verfolgen, wie das Signieren von Autogrammkarten und Eindrücke vom Premierenrummel. Die Serie, ein deutscher Ableger der beliebten französischen Produktion "Dix pour cent", dreht sich um die Arbeitswelt einer fiktiven Schauspielagentur und startet am 12. September auf der Streamingplattform Disney+.

Veronica ist nicht die Einzige in ihrer Familie mit schauspielerischem Talent: Auch Tochter Lilly Krug (24) hat bereits in der Filmbranche Fuß gefasst und konnte mit eigenen Rollen auf sich aufmerksam machen. Beim Deutschen Filmpreis 2025 sprach Lilly im Interview mit Bunte über ihre Mutter und brachte ihre Bewunderung auf den Punkt: Ihren "wundervollen Charakter und ihren Humor" verehre sie am meisten. Ob die beiden Schauspielerinnen irgendwann zusammen vor der Kamera stehen werden, bleibt abzuwarten. Fürs Erste können sich Fans jedoch auf die neue Serie mit Veronica freuen.

Getty Images Veronica Ferres, Frederick Lau und Florence Kasumba im September 2025 in Berlin

Imago Schauspielerin Veronica Ferres im September 2025 in Berlin

Getty Images Veronica Ferres und Lilly Krug im Mai 2024