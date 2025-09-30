Wütender Abgang von Carsten Maschmeyer bei "Höhle der Löwen"

Carsten Maschmeyer (66) sorgte in einer neuen Folge der VOX-Show Die Höhle der Löwen für einen denkwürdigen Moment. Während der Pitch-Präsentation der Gründer von "Whacky", einem proteinreichen Bio-Snack aus Rindfleisch, verlor der Star-Investor die Geduld. Nach anfänglicher Begeisterung für Produkt und Idee kippte die Stimmung, als Unklarheiten über die Gesellschafterstrukturen und die eigentliche Motivation des Teams aufkamen. "Wisst ihr was, Consulting ist vorbei", sagte ein sichtlich aufgebrachter Carsten. "Ich höre mir das nicht länger an, ich bin raus." Daraufhin verließ er die Bühne – ein Novum in der beliebten Gründershow.

Die "Whacky"-Gründer sorgten zuvor für Verwirrung, da sie ihren Auftritt eher als Coaching verstanden, statt ernsthaft nach einem Deal zu suchen. Aussagen wie, man sei "nicht unbedingt wegen des Geldes" da und sehe die Sendung als "Sparring", stießen nicht nur bei Carsten, sondern auch bei Judith Williams (54) auf Unverständnis. "Das ist für uns natürlich sehr enttäuschend. Wir haben Menschen hier zu mehrfachen Millionären gemacht", sagte die Investorin. Doch ihre Worte zeigten keine Wirkung – ein Angebot blieb aus. Mit ihrer zurückhaltenden und teils widersprüchlichen Kommunikation gelang es den Gründern letztlich nicht, die Jury zu überzeugen.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Unternehmer in der Show große Emotionen zeigt. Vor einiger Zeit erlebte das Publikum eine ganz andere Seite von Carsten, als er von einem bewegenden Moment erzählte und seine Tränen nicht zurückhalten konnte. Wie bei vielen anderen Investoren spielen auch bei ihm Herz und Verstand eine wichtige Rolle – sei es beim Feilschen um die besten Deals oder bei einem klaren Statement, wenn Prinzipien verletzt werden. Solche Szenen machen Carsten zu einer der prägendsten Persönlichkeiten der Show.

Getty Images Carsten Maschmeyer, Unternehmer

Andreas Rentz / Getty Images Carsten Maschmeyer, Judith Williams, Frank Thelen, Dagmar Woehrl und Ralf Dümmel

RTL / Boris Breuer Janna Ensthaler, Carsten Maschmeyer, Dagmar Wöhrl, Judith Williams, Frank Thelen und Ralf Dümmel