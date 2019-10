Huch, gibt es Liam Hemsworths (29) neue Partnerin etwa im Dreierpack? Im August machte der "Die Tribute von Panem"-Star seine Trennung von Miley Cyrus (26) öffentlich. Lange musste der gebürtige Australier aber nicht alleine durchs Leben gehen: In Schauspielerin Maddison Brown (22) fand er eine neue Herzdame. Die 22-Jährige ist aktuell mit ihrer Serie "Dynasty" total erfolgreich – ihr zarter Look mit den langen, dunklen Haaren kommt offensichtlich an. Damit fahren auch zwei andere Hollywood-Grazien gut, denen Maddison zum Verwechseln ähnlich sieht!

So ist zum Beispiel Schauspielerin und Ex-Disney-Liebling Bella Thorne (22) Liams Flamme wie aus dem Gesicht geschnitten: Beide verzaubern mit einem sexy Schmollmund, mandelförmigen, dunkelbraunen Augen, schulterlangen Haaren und einem spitzen Kinn. Mit ihrem coolen, lässigen Style ähneln sie sich ebenfalls. Auch Zoey Deutch (24) gleicht Maddison in optischer Hinsicht! Aktuell teilen sich die beiden Beautys sogar denselben Arbeitgeber: Maddison ist in der Netflix-Serie "Dynasty" unter Vertrag, Zoey verkörpert im Netflix-Comedy-Drama "The Politician" eine krebskranke Schülerin.

Für Liam Hemsworth gibt es offenbar nur die eine Maddison – in die er sich ordentlich verguckt hat! Erst vor wenigen Wochen wurden die beiden gesichtet, wie sie miteinander lachten und sich anschließend einen innigen Kuss gaben.

Getty Images Bella Thorne, Sängerin und Schauspielerin

Getty Images Zoey Deutch, Netflix-Star

Instagram / maddisonbrown Maddison Brown, Schauspielerin

Getty Images Liam Hemsworth, Schauspieler



