In Robert De Niros Flieger: Zoey Deutch machte in die Hose!

Das hat Zoey Deutch (27) sicherlich nicht geplant! Die US-Amerikanerin machte sich vor allem durch Filme wie "Vampire Academy" einen Namen. Ihr aktuelles Projekt "Not Okay" feierte gerade erst Premiere. Dort stand sie zusammen mit Dylan O'Brien (30) vor der Kamera. In der derben Komödie "Dirty Grandpa" spielte sie ebenfalls mit. Die Hauptrollen wurden hier von Zac Efron (34) und Robert De Niro (78) gespielt. Aber mit Robert verbindet Zoey noch eine besonders peinliche Geschichte, denn bei dem Hollywoodstar passierte ihr ein kleiner Unfall.

Als Zoey zu Gast in der "The Tonight Show with Jimmy Fallon" war, brachte der Moderator die 27-Jährige dazu, ein peinliches Geständnis abzulegen. "Ich habe mir in Robert De Niros Flugzeug mal in die Hose gemacht", gestand sie während des Spiels "Zwei Wahrheiten und eine Lüge". Moderator Jimmy hakte nach, wie alt sie denn gewesen sei. "Das war gerade erst! Das Badezimmer hat nicht funktioniert und ich musste pinkeln!", erzählte sie mit einem Lachen. Allzu peinlich schien ihr das Malheur wohl nicht zu sein, allerdings ließ sie offen, ob Robert über den Badezimmerunfall Bescheid weiß.

Zoey scheint aber grundsätzlich ein Faible für Toilettengeschichten zu haben, denn zu Beginn des Interviews erzählte sie von ihrem kurzen Auftritt im Superheldenfilm "The Amazing Spider-Man". "Ich habe ein Mädchen gespielt, das in einem Badezimmer von einer Eidechse aus der Toilette attackiert wird", lachte sie.

Anzeige

Getty Images Zoey Deutch, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Robert De Niro im Jahr 2020

Anzeige

Getty Images Der "Not Okay"-Cast bei der Premiere in New York City im Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de