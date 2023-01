Zoey Deutch und Nina Dobrev genießen ihren Antarktis-Trip

Was für ein außergewöhnlicher Pärchenurlaub! Zoey Deutch (28) und Nina Dobrev (34) haben nicht bloß beide die Hauptrolle in einer Vampirserie gespielt, sondern sie sind auch eng miteinander befreundet. Während es die meisten Prominente zu dieser Jahreszeit eher in warme Regionen zieht, kann es für die beiden Schauspielerinnen offenbar gar nicht kalt genug sein! Mit ihren Partnern reisen Zoey und Nina nämlich derzeit durch die Antarktis!

Auf Instagram nehmen die beiden Freundinnen ihre Follower mit auf ihren ganz besonderen Trip. Doch trotz der tiefen Temperaturen lassen sie es sich offenbar gut gehen. Auf einem Bild posieren die beiden Schönheiten zwar mit dicken Mützen, doch auch jeweils einem Drink in der Hand – selbstverständlich mit Eiswürfeln. Glücklich strahlen die Vampire Diaries-Darstellerin und der "Vampire Academy"-Star dabei in die Kamera.

Auch Zoeys Freund Jimmy Tatro sowie Ninas Partner Shaun White (36) sind mit von der Partie. Letzterer verriet erst vor wenigen Monaten, dass er mit seiner Liebsten die Welt bereisen wolle, ehe er ihr womöglich irgendwann einen Antrag mache. "Die Zukunft wird es zeigen", äußerte er sich wage gegenüber E! News.

Anzeige

Instagram / zoeydeutch Zoey Deutch in der Antarktis 2023

Anzeige

Instagram / nina Nina Dobrev, 2023

Anzeige

Instagram / nina Nina Dobrev und Shaun White im August 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de