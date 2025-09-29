Karlie Kloss teilt intime Stillmomente als dreifache Mutter

Erst wenige Tage ist die kleine Tochter von Karlie Kloss (33) und ihrem Partner Joshua Kushner (40) alt. Für die beiden ist es bereits der dritte Nachwuchs, weshalb sie wohl schon Übung haben. Auf Instagram gibt das Model jetzt niedliche und persönliche Einblicke in die Zeit mit einem Neugeborenen. Neben süßen Kuschelbildern postet Karlie auch ein ungewohnt ehrliches Bild beim Stillen. Darauf zeigt sie sich natürlich, mit einer Maske im Gesicht, im Still-BH und mit dem Baby an der Brust. Ihre Fans lieben die Echtheit, mit der die frisch gebackene Dreifach-Mama sich im Netz präsentiert. Sie kommentieren den Post mit jeder Menge Herzen und stärkenden Worten wie: "Es gibt keine bessere Zeit im Leben als diese Momente mit deinem Kleinen. Genieße die Erschöpfung und die Euphorie."

Die Geburt ihres Babys gaben Karlie und Joshua vor rund einer Woche bekannt. Ein Instagram-Post zeigt das kleine Mädchen in eine Decke gehüllt und mit einem rosafarbenen Mützchen auf. Das Licht der Welt erblickte der Wonneproppen bereits am 18. September. Neben dem Geburtsdatum verriet die 33-Jährige auch direkt den melodischen Namen ihrer Tochter: "Willkommen auf der Welt, Rae Florence." Zu Hause warten auch schon die beiden Geschwister der kleinen Rae. Karlie und Joshua wurden 2021 und 2023 Eltern ihrer Söhne Levi und Elijah.

In der Rolle als Mama scheint Karlie richtig aufzugehen. Bei seltenen Gelegenheiten plauderte sie aus dem Familiennähkästchen und schwärmte von ihrem Leben als Mama. 2024 betonte der ehemalige Victoria's Secret-Engel in einem Interview mit Vogue: "Es ist die schönste Erfahrung meines Lebens. Vielleicht liegt es an den Hormonen, aber es macht mich einfach jeden Tag überglücklich, aufzuwachen und diese beiden kleinen, entzückenden Menschen zu sehen, die ich so sehr liebe." Das Elternsein bringe zwar auch immer wieder Herausforderungen mit sich, aber laut Karlie gehöre das Chaos dazu und man müsse einfach lernen, damit umzugehen: "Ich glaube, es war für mich tatsächlich sehr wichtig, mich damit anzufreunden, dass ich nicht alles kontrollieren kann, denn so ist es nun einmal."

Getty Images Karlie Kloss bei der Met Gala, Mai 2025

Instagram / karliekloss Karlie Kloss mit ihrem Baby, September 2025

Instagram / karliekloss Karlie Kloss mit ihrer Tochter