Karlie Kloss veröffentlicht Kinderbuch übers Programmieren

Karlie Kloss (33) wagt sich auf neues Terrain und bringt ein Kinderbuch heraus. "Spaghetti Code: A Story About Problem-Solving, Pasta, and the Power of Big Ideas" wird am 28. Juli 2026 erscheinen und ist ab sofort vorbestellbar. Geschrieben hat sie es zusammen mit Vicki Fang, die Illustrationen stammen von Remi Jose. Die Geschichte richtet sich an junge Leser mit Neugier für MINT-Themen und will vor allem Mädchen fürs Tüfteln begeistern, wie die Zeitschrift People berichtet.

Im Buch hilft die Hauptfigur Kelly Kent ihrem Nachbarn, eine Pasta-Maschine zu bauen, und stößt dabei auf einige Herausforderungen. Das Kinderbuch ist inspiriert von Karlies Initiative "Kode with Klossy", einem kostenlosen Programm, das junge Menschen in die Welt der Programmierung einführt. Mit diesem Buch startet sie eine insgesamt fünfteilige Buchreihe, in der jedes Werk einen speziellen Fokus auf Technik und Coding legt. Die zukünftigen Veröffentlichungen sollen zudem auch Mittelstufenschüler und Jugendliche ansprechen.

Neben ihrem Engagement für Bildung und Technik genießt Karlie auch ihr Glück als Mutter. Im September kam ihre Tochter Rae Florence zur Welt, die sie zusammen mit ihrem Ehemann Joshua Kushner (40) großzieht. Mit ihrer Familie schwebt die Unternehmerin auf Wolke sieben und teilt regelmäßig Einblicke in ihren Alltag. Die Geburt ihres dritten Kindes scheint sie zusätzlich motiviert zu haben, jungen Menschen Perspektiven in einer technologiegetriebenen Welt nahezubringen.

Getty Images Karlie Kloss, Model

Getty Images Karlie Kloss, Model und Unternehmerin

Getty Images Karlie Kloss und Joshua Kushner, November 2024