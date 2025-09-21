Karlie Kloss und Joshua begrüßen ihre Tochter Rae Florence

Karlie Kloss (33) und Joshua Kushner (40) haben allen Grund zur Freude: Ihre Tochter hat das Licht der Welt erblickt! Die freudige Nachricht verkündete der Unternehmer mit einem niedlichen Bild auf Instagram, auf dem das Neugeborene mit einer rosafarbenen Mütze auf dem Kopf in einen Deckenkokon eingekuschelt schläft. Wie die Bildunterschrift verrät, ist die Kleine bereits am 18. September geboren.

Neben dem genauen Geburtsdatum erfahren die Fans auch sogleich den Namen, den das Supermodel und ihr Partner ihrem Nachwuchs gegeben haben: Rae Florence. Zahlreiche Fans und Freunde gratulieren den frischgebackenen Eltern zu ihrem Familienglück und heißen die kleine Rae herzlich willkommen. Unter zahlreichen Herz-Emojis drückt beispielsweise Tom Brady (48) seine Freude mit einem herzlichen "Glückwunsch" aus und auch Model Christy Turlington (56) freut sich: "Endlich ist sie da!"

Neben den zahlreichen Freunden, Fans und Kollegen wird sich sicher auch die Familie riesig über die Ankunft des Familienzuwachses freuen – so auch ihre Geschwister. Rae ist das dritte Kind von Karlie und Joshua, die bereits seit 2012 gemeinsam durchs Leben gehen. Ihr erster Nachwuchs, Sohnemann Levi, erblickte im Jahr 2021 das Licht der Welt. Sein Bruder Elijah wurde 2023 geboren. Mit der neugeborenen Rae freut sich die nun fünfköpfige Familie über ihr erstes Mädchen im Bunde.

Getty Images Karlie Kloss und Joshua Kushner, November 2024

Instagram / joshuakushner Karlie Kloss und Joshua Kuschners Baby Rae Florence, September 2025

Getty Images Karlie Kloss, Model

