Kathy Bates emotional: Gewichtsverlust überrascht sie selbst

Kathy Bates (77) sorgte bei den diesjährigen Emmy Awards für einen emotionalen Moment, als sie nach ihrem beeindruckenden Gewichtsverlust von rund 45 Kilogramm in eine traumhafte Abendrobe schlüpfte. Die 77-jährige Schauspielerin, nominiert für ihre Rolle in der Serie "Matlock", erschien in einem eleganten schokobraunen Kleid von Vera Wang (76) mit weitem Dekolleté und einer kunstvollen Hochsteckfrisur. Beim Anprobieren des Kleides wurde Kathy von ihren Gefühlen überwältigt. "Ich habe es auf dem Bügel gesehen und sofort gedacht: 'Das wird mir nicht passen.' Aber es passte – und ich fing einfach an zu weinen", erzählte sie im Gespräch mit Variety.

Ihr Abnehmerfolg ist das Resultat einer langen, bewussten Reise, die vor einigen Jahren mit der Diagnose Diabetes begann – eine Krankheit, die bereits ihren Vater und ihre Großmutter das Leben kostete. Kathy stellte ihre Ernährung auf eiweißreiche Mahlzeiten um und lernte, auf die Bedürfnisse ihres Körpers zu hören. Die letzten Kilos verlor sie in Absprache mit ihrem Arzt mithilfe des Medikaments Ozempic, das ursprünglich zur Behandlung von Typ-2-Diabetes entwickelt wurde. "Es hat Jahre gedauert, das zu erreichen", betonte sie und wies gleichzeitig Kritik an ihrem Weg entschieden zurück. Ihre Gewichtsreduktion habe nicht nur zu einem besseren Gesundheitszustand geführt, sondern auch alte, tief vergrabene Emotionen ans Licht gebracht.

Abseits des Rampenlichts zeigte sich Kathy nachdenklich und reflektierte die Erfahrungen der letzten Jahre: "Das Gewicht war wie eine Rüstung für mich. Jetzt frage ich mich: Was habe ich damit versteckt? Warum habe ich mich geschützt?" Diese Fragen beschäftigen die Schauspielerin, während sie sich neu kennenlernt. Dennoch erkannte sie den besonderen Moment an, in dem die Anprobe die persönliche Bedeutung des Abends übertraf: "Zu gewinnen ist toll, aber dieser Moment zählt mehr." Sichtlich selbstbewusst präsentierte sie sich auf dem roten Teppich und wechselte später in ein weiteres maßgeschneidertes Kleid in Mitternachtsblau von Greta Constantine, das ihre neue Silhouette perfekt in Szene setzte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kathy Bates im September 2025 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Kathy Bates und Alan Cumming im September 2025 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Mark Ralston/AFP/Getty Images Kathy Bates in Los Angeles, März 2017

Welcher Look von Kathy hat euch auf dem roten Teppich mehr umgehauen? Das schokobraune Vera-Wang-Kleid – classy und mega elegant! Das mitternachtsblaue Greta-Constantine-Dress – wow, pure Hollywood-Vibes! Ergebnis anzeigen