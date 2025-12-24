Emotionaler Tribut: Kathy Bates weint um Rob Reiner (†78)

Kathy Bates (77) hat in einer emotionalen TV-Dokumentation über ihr Verhältnis zu Rob Reiner (†78) gesprochen und Tränen vergossen. Im Rahmen der CBS-Sendung "Rob Reiner — Scenes From a Life" am 21. Dezember erinnerte sich die Schauspielerin daran, wie der Regisseur ihre Karriere entscheidend beeinflusste. "Rob hat mein Leben verändert, und wenn er das nicht getan hätte, säße ich jetzt nicht hier vor Ihnen", erklärte Kathy und schilderte, wie er ihr nach einem beeindruckenden Vorsprechen die Hauptrolle in seinem Film "Misery" anvertraute. Ihre Darstellung der unberechenbaren Annie Wilkes verschaffte ihr den Durchbruch und brachte ihr 1991 sowohl einen Oscar als auch einen Golden Globe ein.

In der bewegenden Hommage erzählte Kathy zudem, wie sehr Rob an sie geglaubt hatte. Bei den Academy Awards habe er begeisterte Kommentare abgegeben und deutlich gemacht, dass sie die beste Wahl für die Rolle gewesen sei. Sie berichtete, dass sie erst kürzlich von ihrem Ex-Mann erfuhr, wie sehr Rob sie damals am Abend der Oscar-Verleihung gelobt hatte. Die Zusammenarbeit mit Rob sei auch deshalb so besonders gewesen, weil er es verstanden habe, selbst aus düsteren Figuren wie Annie Wilkes eine menschliche Seite herauszuarbeiten. "Wenn es Rob nicht gegeben hätte, hätte ich vermutlich meinen Traum, Schauspielerin zu werden, nicht auf so unglaubliche Weise realisieren können", sagte sie sichtlich gerührt.

Rob und seine Ehefrau Michele Singer Reiner wurden am 14. Dezember tot in ihrem Zuhause in Los Angeles aufgefunden. Ihr Sohn Nick Reiner (32) ist Hauptverdächtiger und wegen zweifachen Mordes angeklagt. Der 32-Jährige befindet sich derzeit in Untersuchungshaft und wird sich im Januar vor Gericht verantworten müssen. Während Hollywood um den beliebten Regisseur und seine Frau trauert, rücken bei Weggefährten wie Kathy vor allem die gemeinsamen Erlebnisse und persönlichen Erinnerungen in den Vordergrund – an einen Mann, der am Set wie im Privaten enge Beziehungen pflegte und für viele mehr war als nur ein Regisseur.

Collage: Jamie McCarthy / Getty Images, Getty Images Collage: Kathy Bates und Rob Reiner

Getty Images Michele und Rob Reiner im Jahr 2014

