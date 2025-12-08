Moritz Hans scheitert im "Ninja Warrior"-Finale kläglich

Es war der Schockmoment beim ersten Finaldurchgang der aktuellen Staffel von Ninja Warrior Germany: Moritz Hans (29), einer der absoluten Spitzen-Athleten und Publikumsliebling, schied am tückischen Stahl-Gleiter aus. Das dritte von sieben Hindernissen, das laut teleschau erstmals Teil des Parcours war, ließ ganze 18 Teilnehmer scheitern – darunter auch andere Favoriten wie Jona Schöne und Lukas Homann. Als Moritz überraschend ins Wasser fiel, war die gesamte Halle wie gelähmt. Moderator Frank Buschmann (61) kommentierte fassungslos: "Um Gottes willen, ist das bitter."

Für Ole Janek, den Top-Favoriten von Frank, kam es wegen eines Muskelfaserrisses im Daumen gar nicht erst so weit: "Pech gehabt, aber das gehört dazu. Gesundheit ist das Wichtigste." Damit hatte René Casselly (29), der Vierter wurde, plötzlich weniger Konkurrenz und kommentierte augenzwinkernd: "Das wär ja wenigstens einer, der mich hätte ein bisschen herausfordern können. Jetzt habe ich ja leichtes Spiel." Gleichzeitig erklärte er, wie anspruchsvoll der Parcours war: "Das war ein extrem technischer, ein extrem schwerer Parcours" und betonte, dass er vor allem vor dem Stahl-Gleiter Respekt hatte.

Jubelmomente gab es trotzdem: Joel Mattli rettete sich per Hechtsprung ins Ziel, Kim Marscher trotz Erkältung, der „fliegende Holländer“ Len Schoemakers, Philipp Göthert sowie die Geheimfavoriten Paul Stöckl und Julian Rieger zeigten ebenfalls starke Leistungen. Die Tagesbestzeit sicherte sich Daniel Gerber, was Moderator Jan Köppen (42) mit "Das war mal 'ne Ansage" kommentierte. Bei den Frauen verteidigte Nicola Wulf ihren Titel als Last Woman Standing und sicherte sich 25.000 Euro, während Lotta Kokemohr bittere Tränen vergoss. "Ihr seid die coolsten Weiber im deutschen Fernsehen", tröstete Moderatorin Laura Wontorra (36).

Anzeige Anzeige

RTL / Markus Hertrich Moritz Hans, "Ninja Warrior Germany" Kandidat

Anzeige Anzeige

RTL / Markus Hertrich Ole Janek, "Ninja Warrior Germany"-Teilnehmer

Anzeige Anzeige

RTL / Markus Hertrich René Casselly, "Ninja Warrior Germany"-Kandidat

Anzeige