Nach Betrug: Sara Kulka fordert Führungszeugnis von Neuem

Sara Kulka (35) hat mit einem emotionalen Geständnis für Aufsehen gesorgt. Die Reality-TV-Darstellerin berichtete, dass sie im vergangenen Jahr an einen Betrüger geraten ist, der ihr Leben auf den Kopf stellte. Der Mann hatte nicht nur seinen Job und seinen Wohnort, sondern auch seine familiären Verhältnisse frei erfunden. Erst nach mehreren Monaten wurde Sara klar, dass sich all diese Angaben als Lügen entpuppten. Trotz des bitteren Erlebnisses zeigt sich der TV-Star kampfbereit und möchte die Hoffnung auf die Liebe nicht aufgeben.

Auf Instagram ließ die Zweifachmutter nun durchblicken, dass sie die Lektionen aus der schmerzhaften Erfahrung gezogen hat. Um sich in Zukunft besser vor falschen Personen zu schützen, kündigte sie an: "Der Arme! Schufa-Auskunft, Führungszeugnis, da werd ich den vielleicht auch auf Instagram posten und fragen 'Wer hat alles Kinder von ihm?'". Sara betonte gleichzeitig, dass sie dem Verliebtsein weiterhin offen gegenübersteht und diese besondere Emotion sich nicht von einem Einzelnen habe nehmen lassen wollen. Ihre Fans seien jedenfalls gespannt, ob und wann wieder ein neuer Mann an ihrer Seite zu sehen sein wird.

Die Erfahrung hat ihre Spuren hinterlassen – und das auf mehreren Ebenen. Schon zuvor hatte Sara über die Herausforderungen berichtet, die diese Beziehung mit sich brachte. Der Betrug führte zu gezielten Manipulationen, die tiefe Narben bei der 35-Jährigen hinterlassen haben. Schlafprobleme und das Bedürfnis, sich wieder in therapeutische Behandlung zu begeben, waren nur einige der Konsequenzen. Dennoch zeigt sich die ehemalige GNTM-Kandidatin entschlossen, diesen Schicksalsschlag hinter sich zu lassen, und betont, wie wichtig es für sie ist, nach vorne zu blicken und ihre innere Stärke zurückzugewinnen.

IMAGO / Eventpress Sara Kulka, Model

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka und ein unbekannter Mann, April 2025

IMAGO / Steffen Schellhorn Sara Kulka, August 2020