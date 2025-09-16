So schlecht geht es Sara Kulka wegen Liebesschwindler-Ex

Sara Kulka (35) hat sich auf Instagram mit ehrlichen Worten an ihre Fans gewandt und über die psychischen Folgen ihrer vergangenen Beziehung gesprochen. Ihr Ex-Partner habe über Monate versucht, sie zu manipulieren und ihr einzureden, sie sei beziehungsunfähig und toxisch. "Ich zwinge mich gerade zum Schlafen, Essen fällt mir schwer", erklärt der Reality-TV-Star und beschreibt die Zeit als traumatische Erfahrung. Die 35-Jährige betont, wie wichtig ihr mentale Gesundheit sei, und erzählt, dass sie wieder therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen möchte.

Die Beziehung endete nicht nur aufgrund der psychischen Manipulation, sondern auch wegen einer Reihe von Lügen, die ihr Ex-Partner ihr auftischte. Wie Sara verrät, hatte der Mann eine komplett erfundene Identität. Sie war von seinem angeblichen Job, seinem Wohnsitz und selbst von der Anzahl seiner Kinder belogen worden: "In der Öffentlichkeit seine eigenen Kinder zu verleugnen, Wahnsinn." Als sie ihn schließlich mit den Lügen konfrontierte, habe er versucht, ihr die Schuld zuzuschieben und ihre Skepsis zu untergraben. Ob es sich bei ihrem Ex um den Mann handelt, den sie im April 2025 auf Instagram vorstellte, ließ sie weiterhin offen.

Sara, die bereits in der Vergangenheit offen über frühere Herausforderungen wie Depressionen gesprochen hat, zeigt sich trotz allem reflektiert und bodenständig. Sie gibt zu, dass der Betrug schmerzlich ist, aber auch, dass sie mit anderen Frauen in Kontakt steht, die Ähnliches mit diesem Mann erlebt haben. Schon zuvor hatte die Zweifach-Mama auf Instagram gestanden, wie sehr sie sich für ihre Naivität schäme, doch diese Offenheit und ihre Stärke im Umgang mit dem Erlebten beeindruckt ihre Fans. So gibt sie vielen anderen Opfern von Manipulation und Gaslighting Mut, sich Hilfe zu suchen und für ihre mentale Gesundheit einzustehen.

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, Influencerin

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka und ihr Ex-Freund, April 2025

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, Model