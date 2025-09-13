Sara Kulka blickt nach Liebesschwindel in die Zukunft

Sara Kulka (35) hat vor kurzem eine schmerzhafte Erfahrung gemacht: Sie wurde Opfer eines Liebesschwindlers. In ihrer Instagram-Story offenbarte sie ihre Gefühle nach diesem Betrug und erklärte, sie wolle sich nicht von Selbstmitleid und Opferrolle bestimmen lassen. Sie betonte, dass sie aus dem Erlebten gelernt habe und nun mehr auf mögliche Warnsignale achte. "Ich hoffe, dass ich irgendwann zur Ruhe kommen kann", teilte sie ihren Fans mit. Besonders bewegend war ihre Nachricht an diejenigen, die sie in dieser schwierigen Zeit unterstützt haben: "Es tut gut, nicht alleine damit zu sein."

Die Ereignisse haben eine Welle von Solidarität ausgelöst. Sara bedankte sich bei Frauen und Männern, die offen ihre eigenen Geschichten mit ihr geteilt haben. Diese Offenheit hat ihr das Gefühl gegeben, mit ihrem Schmerz nicht allein zu sein und mehr Stärke zu finden. Sie berichtete, dass sie versucht, das Erlebte einzuordnen und als persönliche Lektion mitzunehmen. "Dinge passieren nicht ohne Grund", so das Model in ihrer Story, das nun gestärkter in die Zukunft blicken möchte.

Die ehemalige Reality-Darstellerin sprach bereits offen über den Betrug und dessen Auswirkungen auf ihr Leben. Sie ließ sich über ein Jahr von einem Mann täuschen, der ihr eine erfundene Identität vorspielte. Mit viel Charme und falschen Bekundungen hatte er sie um den Finger gewickelt, bis die Wahrheit ans Licht kam. Sara, die sich damals für ihre Naivität schämte, zeigt inzwischen eine beeindruckende Entschlossenheit, aus dieser Erfahrung gestärkt hervorzugehen. Es scheint, als wolle sie die Kontrolle über ihr Leben zurückgewinnen und ein neues Kapitel beginnen.

Joyn / Michael de Boer Sara Kulka bei "Villa der Versuchung"

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka und ein unbekannter Mann, April 2025

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, GNTM-Berühmtheit