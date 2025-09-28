"Ich habe mich geschämt": Sara Kulka rechnet mit GNTM ab

Sara Kulka (35) hat nun mit deutlichen Worten ihren damaligen Auftritt bei Germany’s Next Topmodel und den Umgang der Show mit ihrer Arbeit als Stripperin kritisiert. In der ARD-Show "Deep und Deutlich" äußerte sich die ehemalige Teilnehmerin der Castingshow emotional über die Zeit der Dreharbeiten und die öffentliche Aufmerksamkeit, die ihrer Vergangenheit plötzlich zuteilwurde. Besonders eine provokante Frage von Heidi Klum (52) – ob es möglicherweise ein Sex-Tape von ihr gebe – habe sie zutiefst getroffen. "Ich habe mich geschämt. Ich habe mich gefühlt, als hätte ich jemanden ermordet oder etwas gestohlen", erinnert sich Sara an die damaligen Ereignisse.

Mittlerweile sieht sie die Situation durch eine andere Perspektive und erhebt schwere Vorwürfe gegen die Sendung. Sara prangert an, wie junge Teilnehmerinnen – oft noch Teenager – in freizügigen Posen vor einem überwiegend männlichen Produktionsteam gezeigt werden und dies anschließend einem Millionenpublikum präsentiert wird. Die 35-Jährige, die sich heute für Feminismus starkmacht, hätte damals gerne anders reagiert. "Ich hätte sagen sollen: Wisst ihr was? Piept euch", so ihre drastischen Worte. Sie kritisiert, dass ihr während der Produktion der Show ein Gefühl vermittelt wurde, als sei sie weniger wert, und fordert mehr Respekt für Frauen in der Branche.

Doch waren die damaligen Vorkommnisse auch der Grund für ihre Abwesenheit bei der großen GNTM-Jubiläumsshow in diesem Jahr? Nein. Wie sie kürzlich auf Instagram erklärte, habe Sara eine Einladung erhalten, doch die Kosten für Anreise und Hotel hätte sie selbst tragen müssen. "Das wären zwischen 400 und 500 Euro gewesen. Das Geld investiere ich lieber in den Urlaub mit meinen Kindern", so die Influencerin. Die Entscheidung sei ihr nicht schwergefallen: "Ich muss haushalten und planen."

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, TV-Bekanntheit

Getty Images Heidi Klum, Model

IMAGO / Steffen Schellhorn Sara Kulka, August 2020