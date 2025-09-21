Sara Kulka offen über ihre schwere Kindheit und Missbrauch

Sara Kulka (35) machte bei Villa der Versuchung eine sehr persönliche Offenbarung: Sie erzählte, dass sie durch eine Vergewaltigung ihrer Mutter entstanden ist. Zu Gast bei "deep und deutlich" gewährt das Model nun noch tiefere Einblicke in ihre Kindheit und Jugend. Obwohl sie unter schwierigen Verhältnissen bei ihrer Großmutter aufwuchs, erinnert sie diese Zeit als die schönste ihres Lebens – dort habe sie echte Liebe erfahren. Besonders belastend waren jedoch die Jahre zwischen ihrem achten und elften Lebensjahr, in denen sie schweren Missbrauch durch ihren Onkel erlitt. "Ich habe nie darüber geredet, weil ich dachte, ich bin schuld. Als mit 30 die Depression kam, habe ich erstmals darüber geredet", erklärt sie.

Neben diesen traumatischen Erfahrungen musste Sara in ihrer Jugend mit Armut, Einsamkeit und später sogar Drogenabhängigkeit kämpfen. Sie schilderte emotionale Details, wie sie als Kind oft stundenlang weinte – bis man ihr das Weinen schließlich verbot. "Ich war sechs Jahre alt, war alleine und hatte Angst. Ich habe geschrien und keiner war da", schildert die 35-Jährige. Doch die Schicksalsschläge rissen nicht ab: Als Teenager rutschte Sara in eine Abhängigkeit von Drogen. "Erst war ich von Cannabis abhängig, dann von Crystal Meth. Ich habe mit 1,76 Metern 42 Kilogramm gewogen. Ich war vier, fünf Tage wach", enthüllt die TV-Bekanntheit.

Als ihre Mutter ihren Job verlor, arbeitete Sara schließlich als Stripperin. "Das war in einem Autohaus. Da haben 40- oder 50-jährige Männer 16-jährige Mädchen dafür bezahlt, dass sie sich ausziehen", erzählt Sara und fügt hinzu: "Und sie wollten auch weitergehen. Das haben wir zum Glück unterbunden." Jahre später wurde dieses Kapitel ihres Lebens während ihrer Teilnahme bei Germany's Next Topmodel durch Heidi Klum (52) öffentlich gemacht – eine Konfrontation, die Sara als zutiefst demütigend empfand. "Es war unfassbar hart für mich. Ich habe mich geschämt. Ich habe mich gefühlt, als hätte ich irgendjemanden ermordet oder etwas gestohlen. Ich hätte am liebsten anders reagiert", enthüllt die zweifache Mama.

IMAGO / Eventpress Sara Kulka, Model

IMAGO / Steffen Schellhorn Sara Kulka, August 2020

